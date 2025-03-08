民進黨點名馬英九當年差點把台積電送中國　台大教授還原真相打臉

▲馬英九差點把台積電賣給中國，台大教授曝當年併購案真相打臉。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統馬英九直言台積電加碼投資美國是國安危機，遭到民進黨反嗆他當年試圖將台積電拱手讓給中國，才是真正的傷害國家利益。對此，對此，台大政治系教授左正東表示，當時業界與馬政府的態度都是「沒有公開拒絕、私下非常謹慎」，後來更跟在野黨合作，通過不開放陸資投資半導體的決議案，如今民進黨說「國民黨就是要把半導體送給中國」，讓他完全無法認同。

台大政治系教授左正東8日在臉書表示，2015年中國政府投入大量資金建立本土晶片業，紅色供應鏈之說聲勢浩大，台灣有些業者希望透過併購進軍中國，避免中國本土業者侵蝕台灣半導體業者的市場，當時最積極的是聯發科，台積電也在這個背景下，選定在南京設廠。

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左正東說，既然要爭取大陸資金和鞏固大陸市場，業界領袖對於陸資來台投資半導體業也不好惡言相向，當然也有些廠商藉此和陸資合作。不只聯發科和台積電採取模糊態度，曾經力挺太陽花運動的童子賢董事長，當時也呼籲台灣企業和大陸合作，要大家深思「若台廠將陸資拒於門外，會活得更好嗎？」

左正東還說，當年政府的態度和產業界的態度相仿，沒有公開嚴詞拒絕，私下卻非常謹慎，針對紫光要來台併購一事，最早由紫光子公司展訊來台設立分公司，但經濟部2015年8月就已經駁回，對於台積電赴南京設廠，經濟部也再三表明一定會「嚴審」。

左正東指出，紫光併購案最後尬然而止，關鍵是2位總統候選人蔡英文和朱立倫公開反對，當時國民黨仍居於絕對優勢的立法院在2015年12月朝野合作通過決議案，要求不能開放陸資投資半導體設計業，並要求半導體購併案向立院報告前不能許可。

左正東感嘆，重看當年事實，再看到民進黨發言人提到「國民黨就是要把半導體送給中國」時，完全無法認同，如果民進黨真的認為在野黨是台美合作的阻礙，應該是在魏哲家見川普前，用這個理由替台灣爭取更多的談判空間，而不是在國內沒有共識的情況下，為還沒經過法律程序的投資案背書，再用刻意修剪的前前任故事，移轉民眾的反對與不安。

左正東最後說，經濟部的專業功能及朝野政黨的不同角色都是政府對外談判可以憑藉的強大武器，當時已舉步維艱的馬政府能夠如此，新上任一年的賴政府應該更能如此，從宣佈投資到晶片廠投產，還有好幾年的時間，希望賴政府把不同意見的在野黨當作夥伴而不是敵人，把握每一張台灣可用的好牌。