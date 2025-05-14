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非核家園夏季高峰缺電？　李敏：「2025年起，每年夏天都會缺電」

▲101街景,白天陰天,傍晚燈亮,101晚上街景。（圖／記者陳詩璧攝）

▲今年5月17日核三廠2號機除役，學者認為2025年夏天起，每年夏季夜間用電高峰，都將面臨緊急限電危機。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

5月17日台灣核電歸零，進入非核家園，第一關要面對的夏季用電，清大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏直言，從今年開始，每年夏天傍晚5點到晚上7點都將面臨缺電問題，中央大學管理講座教授梁啟源從台電公布的資料換算，發現2024年白天加晚上電力備載低於10%的天數達119天，2025年核電除役後，每年夏季夜間用電高峰，全台將陷入緊急限電危機。

台電官網顯示，5月13日核電發電發電量大約94萬瓩，佔總發電量的2.897%, 而燃氣佔所有燃料發電中比例最高。以總發電量表來看，燃氣佔30.287%，其次是太陽能佔29.355%, 第三是燃煤佔19.298%, 民間的燃氣達10%，風力還有增長的空間。從經濟部訂定的政策目標來看，2025年再生能源發電占比要達20%。根據能源署最新統計，2024年再生能源的發電量占比達11.6%, 離目標還有一大段距離。

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▲從5月13日的用電曲線圖來看，燃氣佔30%左右，核能發電不到3%。（圖／翻攝台電網站）
▲從5月13日的用電曲線圖來看，燃氣佔30%左右，核能發電接近3%。（圖／翻攝台電網站）

統計近十年大停電事件，2017年大潭電廠6部機組跳停事件影響全台592萬戶，當時影響持續超過6小時，2021年5月13日興達電廠4部機組跳脫，當時的狀況影響好幾天，全台分區限電，5月17日再發生鍋爐燃燒器管控制故障而跳機，後續發電不及，使得許多地區又無預警跳電，當時還有民眾因此受困，時任台電董事長楊偉甫為此開記者會道歉。

▲近期最嚴重的停電是發生在2017年8月15日，因6部機組跳停，全台有592萬戶受影響，而修復最久的是2021年5月13日發生的興達電廠4部機組跳脫，當時連續好幾天分區限電。（圖／ETtoday製）

▲近期最嚴重的停電是發生在2017年8月15日，大潭電廠因6部機組跳停，全台有592萬戶受影響，而修復最久的是2021年5月13日發生的興達電廠4部機組跳脫，當時連續好幾天分區限電。（圖／ETtoday製）

人禍對台電是一大挑戰，天災更是。2024年4月3日大地震，造成和平1號機及台中7號機的發電容量，其中7號機的鍋爐管排弱化發生破管，不得不停機檢修，4月15日當晚，夜尖峰來臨前，台電因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量，一度轉為警戒橘燈，成為近2年用電負載最高，台電當天降低電壓3%。

今夏是第一個沒有核電的夏天，缺電的可能性非常的高。中央大學管理講座教授梁啟源從台電所公布的數據，算出「備轉容量率」2023年夜間有70天未達10%標準，2024年更高，達119天，梁啟源分析再生能源是不可控的，清大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏也說，「台灣要有一個穩定的電力、穩定的供應，但我們的電網就是電不夠」。

▲國立清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏。（圖／ETtoday資料照） ▲中央大學管理講座教授梁啟源分析，2024年夜間備轉容量低於10%的日子多達119天。（圖／記者陳詩璧攝）

▲國立清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏（左）、中央大學管理講座教授梁啟源（右）分析，2024年夜間備轉容量低於10%的日子多達119天。（圖／ETtoday資料照、記者陳詩璧攝）

李敏分析，白天有太陽能發電，假設系統穩定，太陽能發電量大時就儲存，但當太陽下降，用電量還沒減少，天氣很熱，家戶冷氣開了，負載降的比供電能力慢，當備轉容量降到一定程度，就會變成分區限電。李敏預言，過往台電採取的措施「分區限電」會再上演。

梁啟源接著說，五接還在持續補件，環評仍沒過關，今年闖關談何容易，北部只剩協和電廠，但燃煤轉燃氣案件，至今也還在送件中，預期的電力都沒有到位，嚴重落後，雖然因疫情有調降再生能源建設目標，但是現階段已經落後，談未來更難。梁啟源憂心的說，如果一直南電北送，要是那天一個電塔出狀況，北部出現電力短缺，「那就完蛋了」!

▲學者們分析，在能源轉換期，夏季用電夜高峰是一大挑戰，當太陽下山，光電發電量沒辦法正常發揮，儲能若出現供需失衡，備載電力低於10%機率增加，將面臨限電危機。（圖／記者陳詩璧攝）

▲學者們分析，在能源轉換期，夏季用電夜高峰是一大挑戰，當太陽下山，光電發電量沒辦法正常發揮，儲能若出現供需失衡，備載電力低於10%機率增加，將面臨限電危機。（圖／記者陳詩璧攝）

面對學者們的憂心，台電表示，核三廠2號機除役前就已有規劃，面對夏季高峰用電需求，2025上半年將加入燃氣機組-大潭7號機和興達新1號機因應，下半年興達新2號和台中新1號機加入，用燃氣補掉核三廠2號機所產出的3%左右的產電量能，台電補充再生能源併網量也將持續增加，全年風力預估增至150萬瓩、太陽光電約200萬瓩。

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關鍵字： 核電歸零非核家園核能核電再生用電夏季高峰

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