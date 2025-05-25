黃仁勳呼籲台灣「要投資核能」不該被汙名化：每個國家都需要能源

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

仲安科技於21日舉辦「洞察AI趨勢」峰會，特邀輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席並發表演講。黃仁勳不僅分享對人工智慧未來發展的洞見，也關心能源推動政策，強調核能的重要性，認為台灣應該積極發展能源，「台灣絕對應該投資核能，能源不應該被汙名化」。

黃仁勳在演講中特別提到能源，這是他目前關心的議題，「我今天在台灣公開表示，我鼓勵台灣政府支持能源政策」，台灣應該支持多元能源來源，包括風能、太陽能與核能，能源不應該是個禁忌的話題，「台灣絕對應該投資核能，能源不應該被汙名化」。

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黃仁勳指出，「為什麼使用能源要受到社會的汙名化？沒有能源，我們要怎麼發展？就像沒有太陽，我們要怎麼成長？」每一個國家、每一個地區都需要能源。

此外，黃仁勳也探討AI對就業市場的影響，AI並非直接取代工作，而是「懂得運用AI的人」更具競爭力。他強調，輝達內部沒有人會因為AI而丟掉飯碗，相反地，AI是提升工作效率與創造力的工具，「會失去工作的，是那些沒有使用AI的人，而不是因為AI本身」。

黃仁勳表示，5年前就說過這句話，當時大家覺得很有爭議，現在卻變成常識，「我們每個人都會用AI，那麼你只會輸給那些，比你更懂得使用AI的人」。