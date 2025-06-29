主管罵「死T、死X貨」！她離職怒揭3年崩潰經歷：找工作要慎選

▲一名女子分享，前主管在她在職3年多期間的種種黑歷史。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

一名女子指出，自己在某補教機構任職3年多期間，長期目睹副理濫用權力差別待遇，導致她與同事承受莫名精神壓力，最終不堪其擾選擇離職。她也藉此提醒6月畢業季將求職的新鮮人，「找工作要慎選，尤其是單位有職場老人！」貼文曝光引發不少網友共鳴。

這名女子在Dcard以「給6月畢業季的新鮮人：找工作要慎選，尤其是單位有職場老人！」為題發文，表示自己從補習班的學生、工讀生一路做到正職員工，前後與該機構互動長達5年。她進一步提到，原本公司氣氛融洽，主管也樂於與員工互動，但隨著原主管調職、由前副理接任主管職位後，職場環境急遽惡化。

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原PO列出該名副理多項不適任行徑，包括將工讀生當外送員買便當、將公司空間當托嬰中心，或將小孩洗好的內褲、濕掉的鞋襪晾在除濕機上，導致辦公室瀰漫臭味。不僅如此，原PO指控副理還公開評論學生與應徵者的外貌與背景，並據此差別待遇，甚至婚育歧視。此外，原PO也懷疑，副理可能透過監視器或遠端操作監控櫃檯工讀生談話內容，讓人心理壓力倍增。

原PO也控訴副理休假出國時未將工作交代清楚，對方還曾以「一周一小時」減少排班的方法試圖逼迫工讀生離職，或只因有同事見人不打招呼，副理就對該同事出言羞辱「死T（tomboy）」、「死X貨」。此外，原PO表示，副理甚至因庶務問題打電話飆罵不熟識的員工，導致員工情緒崩潰，直到其他主管出面調解才平息紛爭。

原PO指出，自己一開始因未與副理正面衝突，得以避開風頭，但隨著雙方關係惡化，她也成為副理的眼中釘，彼此後來共事時幾乎不再主動交流。原PO還強調，自己當年因年輕不懂得分辨健康職場，才選擇回鍋任職，而她如今選擇離職則是給自己一份禮物，也希望讓一些職場前輩明白，年輕人並非好惹。

貼文引發網友熱議，大家紛紛直呼「職場歧視還罵人家死X貨和死T也太恐怖了吧」、「果然是把公司當作自己家，佩服原PO待這麼久，職場上超多這種躲在自己舒適圈的老鳥」、「被監視的感覺真的好可怕，而且那個辦公室感覺空氣污染很嚴重，怎麼有辦法待3年」、「情緒不是特權，霸凌也不是管理」、「這種阿姨應該就是公司和家裡兩點一線，沒有別的生活，連別人的私隱都不尊重的那種吧」。

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