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雖受匯率影響　中菲行6月自結營收年增5.5%、月增9.5%

▲右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇在股東會上。（圖／中菲行提供）

▲圖右起中菲行董事長錢文莉、執行長施振昇。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)6月份自結集團營收25.52億元，年增5.5%、月增9.5%。公司指出，月內新台幣兌換美元大幅升值，平均匯率由去年同期的32.37元升值到今年6月的29.62元，大幅增加了8.5%，因此雖然6月份空運貨運量較去年同期成長三成，海運貨運量成長近一成，但是受到匯率換算影響，營收成長被壓抑。

同時相較於上個月的營收，雖然台幣兌換美金平均匯率升值增加2.2%，影響了營業額的成長，但6月份營收仍有9.5%月增率。累計1月至6月集團營業額則為144.10億元，年增20.2%。

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6月空運市場，隨著美國關稅暫緩期即將到期，人工智慧和高科技產品的出口需求不斷上升，亞洲地區市場相當繁忙，運價得以維持。海運市場，跨太平洋航線的運力因船公司空班減少和增加一些加班船等因素，艙位供給增加，又因預期美國會加徵高關稅，海運需求已經提前反應，貨主提早出貨，再加上6月淡季因素，運價隨之下跌。亞洲地區的運費基本上則保持穩定，波動不大。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果，同時中菲行亦積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

為了因應美國關稅複雜局勢，中菲行透過諮詢服務的提供，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行積極運用人工智慧推動數位轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，運用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，依據需求提供客製化解決方案。

同時在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。

關鍵字： 雖受匯率影響　中菲行6月自結營收年增5.5%、月增9.5%

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