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高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

陳瑩欣／台北報導

大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。

對於00918收益分配作業將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配與基金信託契約第17條之約定不符，對此大華銀投信表示，糾正事件來自於公司內部會計與主管機關在帳目之分類上有所出入造成，經主管機關建議已調整施行。

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根據統計，大華銀投信旗下00918近6季配息維持在0.7~0.84元之間，以除息前一日計算單次殖利率衝上3%，年化配息率呈「雙位數」，配息亮眼，整檔ETF資產規模也從去年底逾640億元衝上目前822.66億元，受益人數達27.16萬人。

▲▼00918。（圖／記者林潔禎攝）

▲可點圖放大。

根據金管會6月30日發文，直指大華銀投信有6大缺失而遭處以糾正，其中第一項缺失即是檢查局在2024年11月26日至12月4日進行一般業務檢查，發現大華銀投信辦理基金收益分配作業，將已實現資本損益平準金納入已實現資本利得範疇進行收益分配情事。

簡單來說，現行高息ETF配息來自股息、利息收入及其收益平準金都可以列入分配股息項目，但在資本利得部份，含已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金，其中資本利得平準金是不得動用做為配息來源。

專家指出，00918採季配息，惟近幾次配息中金額中「資本利得平準金」比率無法明確得知，但遭金管會糾正之後影響下一次配息實力則有待觀察。對此大華銀投信表示，關於大華優利高填息30 (00918)下次收益分配將會遵循主管機關相關規範，但因尚未至評價日，因此目前暫不予評論。

▲▼00918。（圖／記者林潔禎攝）

▲大華銀投信遭處罰公文。（圖／翻攝投信投顧公會官網）

關鍵字： 投信ETF配息金管會缺失

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