「每月加班90小時」遭主管嫌少！他月領逾10萬想離職：好難取捨

▲原PO主管希望他每月加班達100小時，讓他萌生離職念頭。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

一名男網友表示，他在某公司擔任基層產線組長，每月加班達80至90小時、工資10萬多元，但最近被主管約談，理由竟是「加班太少」，對方還要求他每月加班須達100小時，一番話讓他萌生離職念頭，但又擔心找不到待遇更好的工作，「唉，生活跟工作好難取捨。」

該名男網友在Dcard以「加班太少被約談」為題發文，表示自己是產線基層組長，每月加班約80至90小時、月薪約可達10萬元以上，而另一名與他同職位的同事則每月加班達140至160小時，之所以有此情況，是因公司今年接單量大，導致全體員工幾乎每月加班，但儘管加班屬常態，公司「很敢給錢」，他們也樂於配合。

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然而，原PO指出，他最近被主管約談，對方直言他的加班時數偏少，並希望他今後每月加班至少100小時，一番話讓他突然有想離開公司的想法，但也擔心離職後可能找不到薪資更好的工作，因此陷入兩難，「唉 生活跟工作好難取捨。」

貼文引發網友熱議，大家紛紛表示「法規有說不得強制加班，不然叫公司資遣比較快」、「加班時數超時，要離職的話順便檢舉」；還有人建議「珍惜有錢賺的時候」、「跟主管說要調薪10%，就願意加班」、「用時間換錢不是長久之計，慢慢投資轉移成被動收入儘早離開這種環境」。

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