快訊／台積電跌20元至1130　台股開盤大跌217點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（6日）以23443.36點開出，指數大跌217.23點，跌幅0.92％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1130元，跌幅1.74％；鴻海（2317）上漲1元至185.5元；聯發科（2454）維持平盤至1340元；廣達（2382）下跌1元來到287元；長榮（2603）上漲1元至197元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌61.9點或0.14％，收在44111.74點；標準普爾500指數下跌30.75點或0.49％，收6299.19點；那斯達克指數下跌137.03點或0.65％，收在20916.55點；費城半導體指數下跌62.72點或1.12％，收5561.69點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44111.74
|▼61.9
|▼0.14%
|S&P500
|6299.19
|▼30.75
|▼0.49%
|NASDAQ
|20916.55
|▼137.03
|▼0.65%
|費城半導體指數
|5561.69
|▼62.72
|▼1.12%
資料來源：證交所
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