快訊／台積電跌20元至1130　台股開盤大跌217點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（6日）以23443.36點開出，指數大跌217.23點，跌幅0.92％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1130元，跌幅1.74％；鴻海（2317）上漲1元至185.5元；聯發科（2454）維持平盤至1340元；廣達（2382）下跌1元來到287元；長榮（2603）上漲1元至197元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌61.9點或0.14％，收在44111.74點；標準普爾500指數下跌30.75點或0.49％，收6299.19點；那斯達克指數下跌137.03點或0.65％，收在20916.55點；費城半導體指數下跌62.72點或1.12％，收5561.69點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44111.74 ▼61.9 ▼0.14% S&P500 6299.19 ▼30.75 ▼0.49% NASDAQ 20916.55 ▼137.03 ▼0.65% 費城半導體指數 5561.69 ▼62.72 ▼1.12%

資料來源：證交所