台積電遭TEL出賣？2奈米洩密震撼國安　日媒：恐改寫半導體勢力版圖

▲台積電2奈米外洩案，爆出台工程師與日商工程師內神通外鬼。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

被封為「護國神山」的台積電（2330）爆出前員工內神通外鬼，竊取最新2奈米先進製程機密，引發國際媒體關注。對此，就有外媒擔憂，外洩風暴恐衝擊台積電在全球半導體供應鏈的領導地位，影響蘋果等國際大廠、牽動全球科技板塊變動。

台積電2奈米先進製程機密洩案，除了日商東京威力科創（TEL）辦公室遭台灣檢調搜索外，蘋果iPhone 18系列的A20晶片，也被點名受波及。據《CNBC》《金融時報》等外媒報導，晶片產業已成國安重點，台美近來在華府談判晶片關稅時，又遇上機密疑雲，更添複雜變數；日本媒體方面則關注，若東京威力科創真涉案，恐改寫亞太半導體勢力版圖。

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事實上，全球晶片技術競爭白熱化下，3年前台灣才祭出《國安法》防中資竊密，卻沒想到防不勝防，竟爆出首起重大外洩案，竟是台工程師與日商工程師內神通外鬼。據了解，日商東京威力科創是台積電的重要供應商，也是日本晶片國家隊Rapidus的重要夥伴，而針對新竹辦公室搜索，日商東京威力科創昨（5日）下午表示，不作任何評論。

台積電機密外洩消息一出，PTT網友炸鍋，紛紛表示，「台積電神話要完蛋了」、「千張照片就能複製2奈米製程？只能說要空就去空吧」；也有不少網友嘲諷台日友好，「小鬍子日本：阿哩嘎多，呆完！我會幫你們善用2奈米」、「科技業紅海」、「把那員工賣國賊揪出來」、「那幾個竊取洩密的台積員工真該判死刑槍決」，輿論火藥味十足。

台積電近來因川普莫名加碼、晶片關稅問題，蠟燭兩頭燒，如今又爆出重大外洩案，可以說雪上加霜。



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