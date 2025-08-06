竊台積電2奈米背後有影武者？業內人士曝1關鍵：沒那麼簡單

▲台積電驚爆重大營業祕密外洩事件。（圖／路透）

圖文／CTWANT

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）近日進入多事之秋，除了要對接下來的晶片關稅政策嚴陣以待，還被口頭加碼投資美國，更陷入國安級別的洩密風暴，業內人士告訴CTWANT記者，這次風波牽涉甚廣，目前檯面上的日本企業可能不是最終目的地。

台灣高等檢察署5日表示，智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的被告等6人，經偵查後認定陳男等3名被告涉犯國家安全法，向法院聲請羈押獲准。據傳，檢調也已搜索被告曾在的日本企業位於新竹科學園區的辦公室。

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高檢署表示，時任台積電竹科廠2名吳姓工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製程技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電主動發現「內鬼」，隨即將2名吳姓工程師解職。

據了解，陳男原在台積電系統整合部門任職，後轉任外商的設備工程師，陳男2023年底陸續聯絡20廠的2奈米試產部門、研發中心的吳男等多名工程師，謀畫重製、洩漏2奈米製程機密，約定事成後給予報酬或利益。

業內人士表示，因為案件進入司法階段，台積電不能發表看法，但這案件不可能只有檯面上涉案的日本企業東京威力科創（TEL），畢竟他們是半導體設備商，並非直接的2奈米競爭對手。由於東京威力科創是日本晶片國家隊Rapidus的重要夥伴，而Rapidus才在7月18日宣布成功試產2奈米晶片，驚人成就令業界震驚，也讓人懷疑東京威力科創可能只是過水者，影武者的背後還未現身，此事沒這麼簡單，需要擴大調查。

因2奈米製程開發難度高，目前僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發，台積電預計今年底前量產2奈米晶片。

此外，美國總統川普在CNBC節目專訪時提到，最快將於下周宣布對半導體及晶片產品的新關稅政策，川普也特別提到台積電對美的投資計畫，將投資3000億美元（約新台幣9兆元）建設晶圓廠。

但台積電董事長魏哲家先前宣布的投資金額，是在美國新增1000億美元，再加上先前承諾過的650億美元，總投資金額為1650億美元。川普此言一出，引發市場譁然，不知是他記錯口誤、還是台積電被迫加碼。

此消息也引發台積電6日早盤股價下跌，台積電回應媒體表示不予置評，且「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

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