快訊／台股收盤大跌213.23點　台積電跌25元至1125

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場大跌213.23點，以23447.36點作收，跌幅0.9％，成交量3499.17億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌217.23點開出，指數開低走低，盤中最高達23557.49點，最低23433.53點，終場收在23447.36點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1125元，跌幅2.17％；鴻海（2317）上漲1.5元至186元；聯發科（2454）下跌20元至1320元；廣達（2382）上漲0.5元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至196元。

今天漲幅前5名個股為定穎投控（3715）上漲8.4元，漲幅10％；沛爾生醫-創（6949）上漲25.5元，漲幅9.96％；大亞（1609）上漲3.6元，漲幅9.96％；易華電（6552）上漲2.5元，漲幅9.94％；友通（2397）上漲7.4元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌10元，跌幅9.66％；惠特（6706）下跌6.2元，跌幅8.5％；聯茂（6213）下跌7.9元，跌幅8.01％；鼎基（6585）下跌7元，跌幅6.8％；中台（6923）下跌6.7元，跌幅6.73％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 定穎投控（3715） 92.4 ▲8.4 ▲10.0％ 沛爾生醫-創（6949） 281.5 ▲25.5 ▲9.96％ 大亞（1609） 39.75 ▲3.6 ▲9.96％ 易華電（6552） 27.65 ▲2.5 ▲9.94％ 友通（2397） 82.0 ▲7.4 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 科妍（1786） 93.5 ▼10.0 ▼9.66％ 惠特（6706） 66.7 ▼6.2 ▼8.5％ 聯茂（6213） 90.7 ▼7.9 ▼8.01％ 鼎基（6585） 96.0 ▼7.0 ▼6.8％ 中台（6923） 92.9 ▼6.7 ▼6.73％

資料來源：證交所