快訊／台股收盤大跌213.23點　台積電跌25元至1125

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開低走低，加權指數終場大跌213.23點，以23447.36點作收，跌幅0.9％，成交量3499.17億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌217.23點開出，指數開低走低，盤中最高達23557.49點，最低23433.53點，終場收在23447.36點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1125元，跌幅2.17％；鴻海（2317）上漲1.5元至186元；聯發科（2454）下跌20元至1320元；廣達（2382）上漲0.5元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至196元。
今天漲幅前5名個股為定穎投控（3715）上漲8.4元，漲幅10％；沛爾生醫-創（6949）上漲25.5元，漲幅9.96％；大亞（1609）上漲3.6元，漲幅9.96％；易華電（6552）上漲2.5元，漲幅9.94％；友通（2397）上漲7.4元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌10元，跌幅9.66％；惠特（6706）下跌6.2元，跌幅8.5％；聯茂（6213）下跌7.9元，跌幅8.01％；鼎基（6585）下跌7元，跌幅6.8％；中台（6923）下跌6.7元，跌幅6.73％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|定穎投控（3715）
|92.4
|▲8.4
|▲10.0％
|沛爾生醫-創（6949）
|281.5
|▲25.5
|▲9.96％
|大亞（1609）
|39.75
|▲3.6
|▲9.96％
|易華電（6552）
|27.65
|▲2.5
|▲9.94％
|友通（2397）
|82.0
|▲7.4
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|科妍（1786）
|93.5
|▼10.0
|▼9.66％
|惠特（6706）
|66.7
|▼6.2
|▼8.5％
|聯茂（6213）
|90.7
|▼7.9
|▼8.01％
|鼎基（6585）
|96.0
|▼7.0
|▼6.8％
|中台（6923）
|92.9
|▼6.7
|▼6.73％
資料來源：證交所
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