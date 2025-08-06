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快訊／台股收盤大跌213.23點　台積電跌25元至1125

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場大跌213.23點，以23447.36點作收，跌幅0.9％，成交量3499.17億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌217.23點開出，指數開低走低，盤中最高達23557.49點，最低23433.53點，終場收在23447.36點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1125元，跌幅2.17％；鴻海（2317）上漲1.5元至186元；聯發科（2454）下跌20元至1320元；廣達（2382）上漲0.5元來到288.5元；長榮（2603）維持平盤至196元。

今天漲幅前5名個股為定穎投控（3715）上漲8.4元，漲幅10％；沛爾生醫-創（6949）上漲25.5元，漲幅9.96％；大亞（1609）上漲3.6元，漲幅9.96％；易華電（6552）上漲2.5元，漲幅9.94％；友通（2397）上漲7.4元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為科妍（1786）下跌10元，跌幅9.66％；惠特（6706）下跌6.2元，跌幅8.5％；聯茂（6213）下跌7.9元，跌幅8.01％；鼎基（6585）下跌7元，跌幅6.8％；中台（6923）下跌6.7元，跌幅6.73％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
定穎投控（3715）92.4▲8.4▲10.0％
沛爾生醫-創（6949）281.5▲25.5▲9.96％
大亞（1609）39.75▲3.6▲9.96％
易華電（6552）27.65▲2.5▲9.94％
友通（2397）82.0▲7.4▲9.92％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
科妍（1786）93.5▼10.0▼9.66％
惠特（6706）66.7▼6.2▼8.5％
聯茂（6213）90.7▼7.9▼8.01％
鼎基（6585）96.0▼7.0▼6.8％
中台（6923）92.9▼6.7▼6.73％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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