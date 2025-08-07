快訊／台股收盤大漲556.41點　台積電漲55元收最高1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

半導體關稅不確定因素降低，台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲556.41點，以24003.77點作收，漲幅2.37％，成交量4529.76億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲269.99點開出，指數開高走高，盤中最高達24050.54點，最低23717.35點，終場收在24003.77點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到1180元，漲幅4.89％；鴻海（2317）上漲8.5元至194.5元；聯發科（2454）上漲35元至1355元；廣達（2382）上漲0.5元來到289元；長榮（2603）下跌1.5元至194.5元。

今天漲幅前5名個股為尖點（8021）上漲7.1元，漲幅10％；展達（3447）上漲6.1元，漲幅10％；柏騰（3518）上漲1.6元，漲幅10％；帆宣（6196）上漲20元，漲幅9.98％；TPK-KY（3673）上漲3.3元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為材料*-KY（4763）下跌7.6元，跌幅9.88％；永信（3705）下跌5.5元，跌幅8.5％；環科（2413）下跌1.4元，跌幅6.62％；榮科（4989）下跌1.55元，跌幅6.54％；瀚宇博（5469）下跌4.1元，跌幅5.78％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 尖點（8021） 78.1 ▲7.1 ▲10.0％ 展達（3447） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％ 柏騰（3518） 17.6 ▲1.6 ▲10.0％ 帆宣（6196） 220.5 ▲20.0 ▲9.98％ TPK-KY（3673） 36.4 ▲3.3 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 材料*-KY（4763） 69.3 ▼7.6 ▼9.88％ 永信（3705） 59.2 ▼5.5 ▼8.5％ 環科（2413） 19.75 ▼1.4 ▼6.62％ 榮科（4989） 22.15 ▼1.55 ▼6.54％ 瀚宇博（5469） 66.8 ▼4.1 ▼5.78％

資料來源：證交所