快訊／台股收盤大漲556.41點　台積電漲55元收最高1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
半導體關稅不確定因素降低，台股今（7日）開高走高，加權指數終場大漲556.41點，以24003.77點作收，漲幅2.37％，成交量4529.76億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲269.99點開出，指數開高走高，盤中最高達24050.54點，最低23717.35點，終場收在24003.77點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲55元來到1180元，漲幅4.89％；鴻海（2317）上漲8.5元至194.5元；聯發科（2454）上漲35元至1355元；廣達（2382）上漲0.5元來到289元；長榮（2603）下跌1.5元至194.5元。
今天漲幅前5名個股為尖點（8021）上漲7.1元，漲幅10％；展達（3447）上漲6.1元，漲幅10％；柏騰（3518）上漲1.6元，漲幅10％；帆宣（6196）上漲20元，漲幅9.98％；TPK-KY（3673）上漲3.3元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為材料*-KY（4763）下跌7.6元，跌幅9.88％；永信（3705）下跌5.5元，跌幅8.5％；環科（2413）下跌1.4元，跌幅6.62％；榮科（4989）下跌1.55元，跌幅6.54％；瀚宇博（5469）下跌4.1元，跌幅5.78％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|尖點（8021）
|78.1
|▲7.1
|▲10.0％
|展達（3447）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|柏騰（3518）
|17.6
|▲1.6
|▲10.0％
|帆宣（6196）
|220.5
|▲20.0
|▲9.98％
|TPK-KY（3673）
|36.4
|▲3.3
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|材料*-KY（4763）
|69.3
|▼7.6
|▼9.88％
|永信（3705）
|59.2
|▼5.5
|▼8.5％
|環科（2413）
|19.75
|▼1.4
|▼6.62％
|榮科（4989）
|22.15
|▼1.55
|▼6.54％
|瀚宇博（5469）
|66.8
|▼4.1
|▼5.78％
資料來源：證交所
