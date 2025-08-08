台灣「1關鍵原料」九成靠中國！　軍工、AI、汽車恐卡關

▲7月9日，中國大陸商務部發布公告，將8家台灣實體列入出口管制管控名單，涉及航空、造船、科技等領域。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國商務部7月9日首度出手，將中山科學研究院、漢翔航空（2634）等八家台灣實體列入黑名單，禁止出口軍民兩用物項。這份名單清一色為軍工核心單位，多數未上市、目前影響有限，但地緣警訊已然浮現。一名資深資通訊產業學者對CTWANT記者警告，更值得關注的是，那些「尚未被點名」但依賴中國稀土的科技企業。

「稀土不是『土』，而是命脈。」一名材料化學專家這樣跟CTWANT記者形容。他解釋，稀土是鈧、釔及鑭系元素等17種化學元素的總稱，儘管名字聽起來冷門，卻是高科技應用裡的關鍵材料，包括導彈、軍艦、電動車馬達、風力發電機、5G天線、無人機感測器、甚至日常的筆電、耳機、冷氣壓縮機，全都仰賴它們。

「電動車、人型機器人、無人機都需要用到稀土。」台灣稀土及稀有資源應用產業聯盟召集人海中雄6月在一場論壇上，談及究竟為什麼中國稀土可以拿捏全世界時回應。更關鍵的是，中國還掌握了全球九成的精煉稀土供應。

據美國地質調查局今年1月公布的資料顯示，2024年中國擁有全球將近一半的稀土礦產，儲藏量達4400萬噸。「稀土不稀有，但中國厲害的是對稀土的提煉能力。」中華經濟研究院副院長陳信宏7月下旬接受CTWANT記者採訪時解釋。這代表，即使其他國家也能挖礦，最後還是得送到中國提煉——這是一種極端不對等的依賴關係。

美中貿易開打後，關稅戰從晶片一路波及到稀土，目前中國已祭出多輪管制措施。「中國拿稀土對付美國最成功！」台經院景氣預測中心主任孫明德，他在7月下旬舉辦的國內經濟預測暨景氣動向報告記者會上，直言不諱地說。

▲中國今年對部分稀土金屬實施出口管制，報復美國加徵關稅，影響全球電子業運作，圖為今年台北國際電腦展，和碩在展場展出的伺服器產品。

尤其是第三波，今年四月公告對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。管制一出，特斯拉執行長馬斯克當月就公開證實，自家人形機器人「Optimus」的生產也受到影響。

以永久磁鐵（又稱稀土磁鐵，以釹磁鐵為主）為例，全球產能九成掌握在中國手上，據華爾街日報6月報導，磁鐵的短缺對電動車、混合動力車的打擊，比傳統燃油車及卡車更大，一輛電動車所含稀土元素遠高於汽車，任何現代汽車都得配備稀土磁鐵。

這一記出口管制，重重踩在汽車產業的剎車盤上。歐洲汽車供應商協會（CLEPA）6月便公開示警，多家車廠向中國申請出口許可申請，但核准率僅25%，若情況持續，庫存將在三至四週內見底。

「目前對台灣車用產業的影響仍屬有限」，「因為台灣需要的量沒那麼大」，台灣先進車用技術發展協會（TADA）秘書長沈舉三接受CTWANT記者採訪時回應，主要原因在於台灣在全球車用產業鏈中屬於中下游環節，產品規模與需求量相對不高，若未來台灣車輛產業在全球越來越重要，就會受到大衝擊，比如現在日本的電池原料，「量很大，一被卡住下游就很傷」。

再者，「我們車輛產業佔全球比重很小，大概只有1、2%，但如果發生在伺服器等產業影響就比較大，有痛點，但痛在這裡（車用）跟痛在別的地方，是不一樣的。」

▲特斯拉執行長馬斯克表示，中國限制稀土磁鐵出口措施，已影響到人形機器人Optimus的生產。

台灣也不例外，高度仰賴中國的關鍵原料及稀土。據財政部海關進出口統計數據顯示，2024年95.3％永久磁鐵、89.1％的稀土金屬混合化合物均來自中國；台灣稀土相關進口多屬於半成品，主要自美、日、歐等地進口，如機械產業購買含釹等稀土的永久磁鐵，生產永磁馬達，半導體產業購買砷化鎵晶圓，做成晶片等。

他認為，真正直接受中國出口限制衝擊的，是更上游的原料供應國與國際大廠；台廠雖可能受到價格波動影響，但仍有替代來源可選，「稀土不是只有中國有，我們也可以從澳洲或其他市場少量採購，對台灣來說不是不可解的難題。」

如今，這場圍繞在關鍵材料的全球供應戰，已從貿易戰升級為地緣博弈。這次中國將類軍民兩用的高敏感度材料列管，禁止出口給8家台灣實體，迄今雖無人喊傷，但資深資通訊產業學者告訴CTWANT記者，「這是一次具象徵性的出手」，不只對台灣，也是在對國際釋放訊號，「稀土是中國的籌碼，而且隨時能收緊。」

