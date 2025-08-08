ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣「1關鍵原料」九成靠中國！　軍工、AI、汽車恐卡關

7月9日，中國大陸商務部發布公告，將8家台灣實體列入出口管制管控名單，涉及航空、造船、科技等領域。（圖／報系資料照、翻攝自中國商務部官網）

▲7月9日，中國大陸商務部發布公告，將8家台灣實體列入出口管制管控名單，涉及航空、造船、科技等領域。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國商務部7月9日首度出手，將中山科學研究院、漢翔航空（2634）等八家台灣實體列入黑名單，禁止出口軍民兩用物項。這份名單清一色為軍工核心單位，多數未上市、目前影響有限，但地緣警訊已然浮現。一名資深資通訊產業學者對CTWANT記者警告，更值得關注的是，那些「尚未被點名」但依賴中國稀土的科技企業。

「稀土不是『土』，而是命脈。」一名材料化學專家這樣跟CTWANT記者形容。他解釋，稀土是鈧、釔及鑭系元素等17種化學元素的總稱，儘管名字聽起來冷門，卻是高科技應用裡的關鍵材料，包括導彈、軍艦、電動車馬達、風力發電機、5G天線、無人機感測器、甚至日常的筆電、耳機、冷氣壓縮機，全都仰賴它們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「電動車、人型機器人、無人機都需要用到稀土。」台灣稀土及稀有資源應用產業聯盟召集人海中雄6月在一場論壇上，談及究竟為什麼中國稀土可以拿捏全世界時回應。更關鍵的是，中國還掌握了全球九成的精煉稀土供應。

據美國地質調查局今年1月公布的資料顯示，2024年中國擁有全球將近一半的稀土礦產，儲藏量達4400萬噸。「稀土不稀有，但中國厲害的是對稀土的提煉能力。」中華經濟研究院副院長陳信宏7月下旬接受CTWANT記者採訪時解釋。這代表，即使其他國家也能挖礦，最後還是得送到中國提煉——這是一種極端不對等的依賴關係。

美中貿易開打後，關稅戰從晶片一路波及到稀土，目前中國已祭出多輪管制措施。「中國拿稀土對付美國最成功！」台經院景氣預測中心主任孫明德，他在7月下旬舉辦的國內經濟預測暨景氣動向報告記者會上，直言不諱地說。

中國今年對部分稀土金屬實施出口管制，報復美國加徵關稅，影響全球電子業運作，圖為今年台北國際電腦展，和碩在展場展出的伺服器產品。（圖／報系資料照）

▲中國今年對部分稀土金屬實施出口管制，報復美國加徵關稅，影響全球電子業運作，圖為今年台北國際電腦展，和碩在展場展出的伺服器產品。

尤其是第三波，今年四月公告對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。管制一出，特斯拉執行長馬斯克當月就公開證實，自家人形機器人「Optimus」的生產也受到影響。

以永久磁鐵（又稱稀土磁鐵，以釹磁鐵為主）為例，全球產能九成掌握在中國手上，據華爾街日報6月報導，磁鐵的短缺對電動車、混合動力車的打擊，比傳統燃油車及卡車更大，一輛電動車所含稀土元素遠高於汽車，任何現代汽車都得配備稀土磁鐵。

這一記出口管制，重重踩在汽車產業的剎車盤上。歐洲汽車供應商協會（CLEPA）6月便公開示警，多家車廠向中國申請出口許可申請，但核准率僅25%，若情況持續，庫存將在三至四週內見底。

「目前對台灣車用產業的影響仍屬有限」，「因為台灣需要的量沒那麼大」，台灣先進車用技術發展協會（TADA）秘書長沈舉三接受CTWANT記者採訪時回應，主要原因在於台灣在全球車用產業鏈中屬於中下游環節，產品規模與需求量相對不高，若未來台灣車輛產業在全球越來越重要，就會受到大衝擊，比如現在日本的電池原料，「量很大，一被卡住下游就很傷」。

再者，「我們車輛產業佔全球比重很小，大概只有1、2%，但如果發生在伺服器等產業影響就比較大，有痛點，但痛在這裡（車用）跟痛在別的地方，是不一樣的。」

特斯拉執行長馬斯克表示，中國限制稀土磁鐵出口措施，已影響到人形機器人Optimus的生產。（圖／翻攝自Tesla YT）

▲特斯拉執行長馬斯克表示，中國限制稀土磁鐵出口措施，已影響到人形機器人Optimus的生產。

台灣也不例外，高度仰賴中國的關鍵原料及稀土。據財政部海關進出口統計數據顯示，2024年95.3％永久磁鐵、89.1％的稀土金屬混合化合物均來自中國；台灣稀土相關進口多屬於半成品，主要自美、日、歐等地進口，如機械產業購買含釹等稀土的永久磁鐵，生產永磁馬達，半導體產業購買砷化鎵晶圓，做成晶片等。

他認為，真正直接受中國出口限制衝擊的，是更上游的原料供應國與國際大廠；台廠雖可能受到價格波動影響，但仍有替代來源可選，「稀土不是只有中國有，我們也可以從澳洲或其他市場少量採購，對台灣來說不是不可解的難題。」

如今，這場圍繞在關鍵材料的全球供應戰，已從貿易戰升級為地緣博弈。這次中國將類軍民兩用的高敏感度材料列管，禁止出口給8家台灣實體，迄今雖無人喊傷，但資深資通訊產業學者告訴CTWANT記者，「這是一次具象徵性的出手」，不只對台灣，也是在對國際釋放訊號，「稀土是中國的籌碼，而且隨時能收緊。」

延伸閱讀
稀土試煉1／台鏈震動中！這2家千億科技巨頭接連示警　和碩技術長一語點破痛點
孝親獎／焦曼婷圓夢合作焦恩俊　父女破冰悟出「撒嬌女人最好命」
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

推薦閱讀

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

2025-08-07 17:12
駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

2025-08-07 17:54
快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

台積電日前傳出「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向重要設備日商東京威力科創（TEL），外界更聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合，對此TEL今日發布最新聲明，證實一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件，已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

2025-08-07 10:12
台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

受7月新台幣兌美元匯率升值1成，以及下游需求疲弱衝擊，台塑四寶7月合計營收約1155.85億元，年減11.4%，月增率1.8%，當中台化（1326）7月營收較6月、去年同期同步下滑，台塑（1301）、南亞（1303）以及台塑化（6505）7月營收均較6月微幅成長，月增率分別1.6%、2.7%，以及5.2%。

2025-08-07 16:05
半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

2025-08-07 10:58
快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

環球晶圓（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（ GWA）今日宣布，正式與 Apple 建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向，消息發布後，環球晶今日股價股價直衝漲停亮燈鎖死，上漲34元來到375元。

2025-08-07 09:48
快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

美半導體關稅開獎，雖核課100%稅率但台積電（2330）在當地投資列入豁免，台積電今日開盤追平1165元天價，不到半小時刷1175元新天價，半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

2025-08-07 09:32
快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

美國總統川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。

2025-08-07 09:44
官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

第一金（2892）、兆豐金（2886）兩大官股金控於今（7）日同步除權息，惟股價都是小平高盤開出之後，連袂走低呈現貼息狀態。

2025-08-07 11:23
川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

美國總統川普祭晶片關稅大刀，只有在美投資才可以享有100%晶片關稅豁免權，其中最具代表性台積電（2330）擴大投資額至2000億美元，細數台廠早在去年底川普當選總統之後就著手赴美投資，除台積電外，包括入列蘋果供應鍊環球晶圓（6488），大型AI伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩 （4938）都計劃擴大在美既有廠房或是新設生產據點。

2025-08-07 16:53

讀者迴響

熱門新聞

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

經濟部找大廠座談　7大咖建議同一件事

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

即／美股開盤走高　台積電ADR大漲5.62％

即／川普轟陳立武該下台　英特爾盤中暴跌逾3％

台積電等半導體免徵關稅　航空貨運公會與台驊看好9月航空貨運

即／松山機場短暫跳電　台電證實：部分地區壓降

台積電2奈米洩密震撼國安　日媒：恐改寫半導體版圖

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366