遊戲業入主半導體！　他因「川普神助」成功玩大車

▲涂俊光認為揚智和光罩都有特殊的價值，不要坐在寶山把自己餓死了。（圖／鏡週刊提供，下同）

大宇資董事長涂俊光在短短不到兩個月的時間就吃下揚智和光罩董事長，外界認為涂俊光是小孩玩大車，但涂俊光卻認為揚智和光罩是坐在寶山上，甚至，要不是因為川普4月實施對等關稅，讓揚智的投資人縮手、光罩的股價崩跌，大宇資還沒有機會入主這兩家公司，因此，他還要感謝川普給了他這個機會。

6月底，老牌IC設計廠揚智改選，才剛入股沒多久的凃俊光就接下董座，16天後，曾掌控揚智多年的副董梁厚誼辭任，揚智正式進入大宇資時代。2天後，大宇資又參與只比護國神山台積電晚一年成立的台灣光罩私募案，成為持股2成的最大股東，8月初，凃俊光再接下光罩董座。「玩半導體不是玩遊戲，David（凃俊光）真的越玩越大。」一位資深科技業人士驚訝地說。

但遊戲業畢竟與半導體業相距甚遠，究竟是什麼機緣讓他有機會切入？「這就要感謝川普總統了！」凃俊光大笑著說。

原來，揚智去年7、8月就在市場尋找新投資人，今年初透過財務顧問找上凃俊光。他回憶：「當時有三組人馬參加，其中還有一家是建設公司，打算借殼上市，沒想到4月初，川大大（川普）一宣布（對等關稅）解放日，其他二組全都閃人，只剩大宇資一家。」

至於光罩，也同樣因關稅海嘯導致股價崩跌，當初子公司（如友縳投資）為鞏固經營權，持有母公司共16％的股票，反成為光罩業外大虧損的元凶，加上8月又有將到期的可轉債，投資人贖回的壓力暴增，不得不緊急增資。「光罩股價從最高峰的117元跌到剩30元附近，市值從200多億元縮水到剩下不到100億元，就因為光罩手中缺現金，我們才有機會進來。」凃俊光邊笑邊解釋。

談起投資2家自己全然不懂的半導體公司，凃俊光馬上正色地說：「其實揚智跟光罩的公司體質都不錯，但千萬不要坐在寶山上，讓自己給餓死。」根據他的觀察，揚智是國內少數具有開發ASIC（特殊應用晶片）的IC設計公司，「光在傳統機上盒晶片市場就有6成市占率，目前手中有數百個IP（智財權），這些都是寶。更別說台灣光罩是國內僅有的光罩公司，在美中對抗下，非中陣營要找光罩廠，不找我們要找誰？」凃俊光馬上就點出2家公司的優勢。

但與半導體業的第一次接觸，真有那麼順利嗎？「怎麼可能，一接手就知道很多事情要解決。」凃俊光睜大眼、抽了口氣說。



