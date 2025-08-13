快訊／台積電漲10元至1190　台股上漲200點站上24300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以24232.04點開出，指數上漲73.68點，漲幅0.3％。隨後在台積電（2330）漲10元至1190元下，指數衝高大漲200點，站上24300點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1185元，漲幅0.42％，隨後漲勢擴大、上漲10元至1190元；鴻海（2317）上漲1元至198元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）上漲1元來到284元；長榮（2603）上漲1.5元至199.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲483.52點或1.1％，收在44458.61點；標準普爾500指數上漲72.31點或1.13％，收6445.76點；那斯達克指數上漲296.5點或1.39％，收在21681.9點；費城半導體指數上漲169.71點或2.99％，收5840.08點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44458.61
|▲483.52
|▲1.1%
|S&P500
|6445.76
|▲72.31
|▲1.13%
|NASDAQ
|21681.9
|▲296.5
|▲1.39%
|費城半導體指數
|5840.08
|▲169.71
|▲2.99%
資料來源：證交所
