快訊／台積電漲10元至1190　台股上漲200點站上24300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以24232.04點開出，指數上漲73.68點，漲幅0.3％。隨後在台積電（2330）漲10元至1190元下，指數衝高大漲200點，站上24300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1185元，漲幅0.42％，隨後漲勢擴大、上漲10元至1190元；鴻海（2317）上漲1元至198元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）上漲1元來到284元；長榮（2603）上漲1.5元至199.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲483.52點或1.1％，收在44458.61點；標準普爾500指數上漲72.31點或1.13％，收6445.76點；那斯達克指數上漲296.5點或1.39％，收在21681.9點；費城半導體指數上漲169.71點或2.99％，收5840.08點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 44458.61 ▲483.52 ▲1.1%
S&P500 6445.76 ▲72.31 ▲1.13%
NASDAQ 21681.9 ▲296.5 ▲1.39%
費城半導體指數 5840.08 ▲169.71 ▲2.99%

資料來源：證交所

2025-08-13 09:04
00961規模暴增325%突破30億！8/15最後買進日搶搭年化10%配息列車

00961規模暴增325%突破30億！8/15最後買進日搶搭年化10%配息列車

富蘭克林華美投信旗下的 「FT臺灣永續高息（00961）」 高配息攻勢持續引爆市場關注，伴隨台股攻上24000點今年高點，8月第二次配息年化配息率上看10%，催生買氣，ETF規模大增，ETF規模正式突破30億元，與首配息前6月30日7.05億元相較，不到40天大增325%。

2025-08-13 09:00
高配息威力爆發！00768B上週淨申購金額奪下債券ETF冠軍

高配息威力爆發！00768B上週淨申購金額奪下債券ETF冠軍

復華20年美債（00768B）高配息搶鏡！CMoney資料顯示，債券ETF上週（8/4～8/8）普遍呈現淨贖回，僅9檔逆勢淨申購，其中以復華20年美債（00768B）最為亮眼，單週淨申購金額達17.6億元，不僅穩居美債ETF之冠，更拿下全市場債券ETF第一名。

2025-08-13 08:30
雙子星聯盟樞紐港策略打破各方疑慮　馬士基估一年至少省5億美元

雙子星聯盟樞紐港策略打破各方疑慮　馬士基估一年至少省5億美元

丹麥馬士基航運本月7日公布上半年財報，並宣布提高全年財測，驗證了該公司所屬雙子星聯盟所實施的樞紐港策略成功實現準班率90%的目標，也降低了營運成本。該公司透露，通過雙子星合作，今年下半年可節省約2.5億美元，明年至少節省5億美元。

2025-08-13 07:00
長榮航上半年大賺126.22億元、EPS達2.34元　創歷年同期新高

長榮航上半年大賺126.22億元、EPS達2.34元　創歷年同期新高

長榮航空（2618）今（12）日公布2025年第2季合併營運成果，合併總營收達新台幣553.07億元，較去年同期微減0.1%；合併本期淨利69.51億元，年減15.4%；歸屬母公司淨利66.92億元，每股盈餘（EPS）1.24元。累計上半年合併總營收1,102.51億元，年增2.8%；歸屬母公司淨利126.22億元，EPS 2.34元，獲利寫歷年同期新高。

2025-08-12 22:10
四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

四維航運(5608)第二季因為各型船運價回升，轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利2.17億元，EPS0.56元，上半年合計營收15.51億元，獲利3646.2萬元，EPS0.09元，由於下半年是散裝船運市場旺季，估計業績會更好。旗下綠舞國際觀光飯店首創「卡比巴拉躍湖號」滑索，以空中飛越新體驗吸引更多住客。

2025-08-12 18:54
裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

裕民上半年EPS1.04元　下半年穀物與鋁礬土量增、西芒杜提前量產

裕民航運(2606)第2季合併營收為新台幣36.19億元，年減13.1%，季增5.3%，毛利率為22.79%，歸屬於母公司之稅後純益6.49億元，年減46.5%，季增185.7%，第2季EPS0.77元。累計上半年營收70.51億元，年減12%，營業毛利率為20.91%，歸屬於母公司稅後純益8.76億元，年減60.2%，EPS1.04元。

2025-08-12 18:13
關稅掀台廠赴美熱　仁寶斥資90億擴大投資美國

關稅掀台廠赴美熱　仁寶斥資90億擴大投資美國

代工大廠仁寶（2324）今（12）日董事會拍板斥資3億美元（折合台幣約90億元）擴大美國布局，以降低貿易與關稅風險，強化北美市場競爭力。

2025-08-12 17:59
快訊／台積電Q2配息5元　董事會核准資本支出6198億元

快訊／台積電Q2配息5元　董事會核准資本支出6198億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，除了核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5.0 元，訂除息交易日為 2025 年 12 月 11 日外，也核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元（約合新台幣6198.38億元），用於先進製程、封裝及廠房興建。

2025-08-12 17:43
合正決議減資15%強化財務結構　加速北美重電市場佈局

合正決議減資15%強化財務結構　加速北美重電市場佈局

合正科技（5381）於今日董事會決議，擬依公司法第168條規定辦理減資彌補虧損，並提請114年股東臨時會討論。此舉旨在強化財務結構，提升資本運用效率，並配合未來營運策略發展，為長期穩健經營奠定基礎。

2025-08-12 17:15

