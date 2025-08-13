快訊／台積電漲10元至1190　台股上漲200點站上24300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以24232.04點開出，指數上漲73.68點，漲幅0.3％。隨後在台積電（2330）漲10元至1190元下，指數衝高大漲200點，站上24300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1185元，漲幅0.42％，隨後漲勢擴大、上漲10元至1190元；鴻海（2317）上漲1元至198元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）上漲1元來到284元；長榮（2603）上漲1.5元至199.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲483.52點或1.1％，收在44458.61點；標準普爾500指數上漲72.31點或1.13％，收6445.76點；那斯達克指數上漲296.5點或1.39％，收在21681.9點；費城半導體指數上漲169.71點或2.99％，收5840.08點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44458.61 ▲483.52 ▲1.1% S&P500 6445.76 ▲72.31 ▲1.13% NASDAQ 21681.9 ▲296.5 ▲1.39% 費城半導體指數 5840.08 ▲169.71 ▲2.99%

資料來源：證交所