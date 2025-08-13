快訊／台積電收最高1200元　台股大漲211點與史高差不到47點

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲211.66點，以24370.02點作收，漲幅0.88％，成交量5582.23億元。由於台股史上新高為2024年7月11日寫下的24416.67點，今日收盤表現距史上新高僅剩46.65點，明（14）日有望破紀錄。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲73.68點開出，指數開高走高，盤中最高達24406.94點，最低24172.19點，終場收在24370.02點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元、收最高1200元，漲幅1.69％；鴻海（2317）由黑翻紅，終場上漲1.5元至198.5元；聯發科（2454）上漲10元至1370元；廣達（2382）下跌11.5元來到271.5元；長榮（2603）下跌1元至197元。

今天漲幅前5名個股為尼得科超眾（6230）上漲13元，漲幅10％；凌航（3135）上漲3.7元，漲幅10％；長興（1717）上漲2.9元，漲幅10％；和成（1810）上漲1.95元，漲幅10％；東台（4526）上漲3.35元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為沛爾生醫-創（6949）下跌39.5元，跌幅10％；上品（4770）下跌31.5元，跌幅9.98％；安馳（3528）下跌9.6元，跌幅9.92％；錸寶（8104）下跌4元，跌幅8.98％；聚鼎（6224）下跌3.85元，跌幅8.82％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
尼得科超眾（6230） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％
凌航（3135） 40.7 ▲3.7 ▲10.0％
長興（1717） 31.9 ▲2.9 ▲10.0％
和成（1810） 21.45 ▲1.95 ▲10.0％
東台（4526） 36.9 ▲3.35 ▲9.99％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
沛爾生醫-創（6949） 355.5 ▼39.5 ▼10.0％
上品（4770） 284.0 ▼31.5 ▼9.98％
安馳（3528） 87.2 ▼9.6 ▼9.92％
錸寶（8104） 40.55 ▼4.0 ▼8.98％
聚鼎（6224） 39.8 ▼3.85 ▼8.82％

資料來源：證交所

