ITIC創新公司攜手丸紅株式會社　鎖定全球創新投資與尖端產業技術

▲ ITIC與丸紅簽署合作意向書，由左至右分別為全球總括部部長輔佐重吉玄德、創新工業余宛如總經理、台灣丸紅相馬董事長相馬伸一郎。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

台灣知名創投機構 ITIC 創新工業技術移轉股份有限公司（簡稱創新公司），13 日宣布與日本五大商社之一的丸紅株式會社簽署合作意向書（LOI），雙方將攜手在全球創新投資與技術推廣領域展開全面合作，鎖定再生能源、循環經濟、高附加價值化學材料、半導體、資通訊、資安及生物科技等尖端產業，共同開拓國際市場。

創新公司是台灣重要的高科技投資機構，丸紅則擁有遍及全球的商業網絡。此次合作不僅代表台日創投與產業資源結合的新模式，也象徵雙方在國際創新布局上的再深化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創新公司總經理余宛如表示，創新公司非常期待透過此次與丸紅商社的合作，攜手擴大對未來科技與永續發展的布局，也盼能深化為共同資金挹注與資源整合的長期夥伴關係，結合雙方資金、商務資源與全球網絡，攜手支持新創成長，邁向永續發展共創價值。

丸紅株式會社全球統括部兼東亞總代表立川部長也指出，創新公司是引領台灣創新的戰略性投資機構，雙方結合後，預期在循環經濟、ICT、生技與半導體等領域創造全新商業機會。

根據創新公司與丸紅簽署的合作意向書內容，雙方將展開的三大合作模式，包括：一、推動技術商品化與全球市場落地：運用丸紅商社遍佈全球的商業網絡與產業資源，協助創新公司投資之新創企業將其技術與服務擴展至國際市場。二、聯合投資加值新創：共同投資具潛力之新創企業，並透過資源整合與策略合作，提升企業價值與國際競爭力。三、 共組基金策略部署：探討設立聯合創投基金的可行性，以資金與策略雙引擎支持創新技術與企業成長。

創新公司與丸紅表示，雙方目前已啟動後續工作小組，加速合作細節推動，預計為跨國創新生態系開啟新篇章。