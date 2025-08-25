有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

▲花旗集團最新報告顯示，穩定幣在未來五年內有機會全面融入主流金融體系中。

【企劃特輯】

花旗集團（Citi Institute）最新報告預測，穩定幣在未來五年內有機會全面融入主流金融體系中，在跨境支付和數位金融功能方面取代傳統法幣的角色。

報告提出，若監管支持屬中等程度，市場規模有望在2030年達到1.6兆美元（約新台幣47.36兆元）；假如整體環境更為樂觀，市值更可能飆升至3.7兆美元（約新台幣109.52兆元）。目前穩定幣市值約為2,246億美元（約新台幣6.64兆元）。

同時，他們也強調監管制度，像是美國的 GENIUS 法案與歐盟 MiCA 框架，為儲備要求、發行人牌照制度等訂立明確標準，並提升資訊透明度，有助吸引更多機構與零售用戶。

穩定幣與其他加密資產有什麼不同？

穩定幣是將價值與現實資產（如美元或黃金）掛鉤的加密貨幣。與大多數加密貨幣價格劇烈波動不同，穩定幣多以法定貨幣或美國國債作為儲備，並透過演算法或實際資產管理來維持價值穩定。最早被廣泛使用的穩定幣是2014年推出的 Tether（USDT），與美元保持1:1匯率，這使其在面對市場波動時更具可預測性。

由於價格穩定，穩定幣不僅適合用於跨境匯款、日常支付與儲蓄，也能成為去中心化金融（DeFi）與傳統銀行體系的橋樑，幫助用戶在波動的加密貨幣價格環境中保護資產價值。

監管與支付需求推動穩定幣普及

根據數位資產平台 Fireblocks 的資料，雖然支付公司僅佔其客戶的11%，卻貢獻16%的穩定幣交易量，按季增長超過30%。在短短90天內，平台處理5170億美元（約新台幣153.03兆元）的穩定幣交易，其中820億美元（約新台幣24.27兆元）就與支付活動相關。

大型支付業者也正加快腳步推進應用。例如，Mastercard正研究讓消費者直接使用穩定幣付款，降低成本並縮短交易時間。而在部分新興市場，穩定幣也方便無銀行帳戶一族使用金融服務。另外，銀行業也研究將穩定幣打造為短期流動性工具，甚至是帶利息的新型金融產品。

不過，花旗亦警告未來仍存在不少挑戰，例如：跨境監管協調、不同區塊鏈網絡的技術整合等，都影響穩定幣的未來發展。