湖口房市結構轉變　科技族外溢買盤撐場

▲新竹縣湖口地區近年隨著竹北、新豐房市熱潮外溢，成為不少科技業族群與投資客關注的區域。（圖／資料照）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹縣湖口地區近年隨著竹北、新豐房市熱潮外溢，成為不少科技業族群與投資客關注的區域。不過，當地房仲業者觀察，目前整體買氣仍顯低迷，市場氛圍與2年前相比仍有落差，但市場仍有穩定詢問度，且隨著生活機能進駐與建設推動，湖口發展潛力備受看好。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

近年新竹縣湖口地區因鄰近竹北、新豐，加上房價相對親民，逐漸成為科技業族群與自住買盤的新選擇。有巢氏房屋王爺壟澄馥加盟店店長黃宥溱觀察：「市場仍有穩定詢問度，且隨著生活機能進駐與建設推動，湖口未來發展潛力備受看好。」

而購屋熱門路段集中在中山路一帶，包括「湖心花園」、「湖心森林」、「湖心大苑」、「新傳遠景」等，長期深受購屋族青睞，而去年寶佳機構等也傳出持續獵地，顯示業者對區域發展信心不減。

▲在生活機能方面，王爺壟重劃區中還有新設國小學區規劃進行中，而連鎖業者星巴克、麥當勞等連鎖品牌也相繼進駐。（圖／資料照）

黃宥溱指出：「湖口客群結構以竹北、新豐外溢需求為主，其中科技業買盤比例偏高。外地買盤能接受湖口的單價，加上交通與生活圈銜接便利，因此詢問度持續穩定。」

在生活機能方面，重劃區中還有新設國小學區規劃進行中，而連鎖業者星巴克、麥當勞等連鎖品牌也相繼進駐，至於客群結構，黃宥溱坦言：「在地買盤對大樓單價不太認同，成交多仰賴外溢的購屋族，尤其是科技業與少數投資客。」

黃宥溱透露：「不過近期因房市反轉，投資客出價常常壓在行情7折，但屋主多半不願意，特別是早期買進、手上資產多、無貸款壓力的屋主，普遍抱持長線心態，也讓周邊房價有所支撐。」

▲有巢氏房屋王爺壟澄馥加盟店店長黃宥溱建議，若是自住需求，可先挑選喜歡的社區，再透過合理議價爭取機會。（圖／業者提供）

展望後市，對於有意進場的購屋族，黃宥溱建議：「若是自住需求，可先挑選喜歡的社區，再透過合理議價爭取機會。目前市場上仍有屋主願意讓利，8~9折出價較容易談成，對於想在湖口定居的人來說，正是可以多方比較的好時機。」

