12檔主被動ETF受益人數創史高　強動能、夯主題脫穎而出

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集中保管結算所統計，截至上周為止，全體ETF受益人數較前一周下滑，卻有12檔主、被動ETF受益人數再創歷史新高，其中，近3個月來績效表現強勢的統一美國50（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）兩檔主動式台股ETF及新光美國電力基建（009805）、中信日本商社（00955）兩檔海外被動ETF冒出頭，這4檔上周單周新增受益人數合計超過1.1萬人搶進。

此舉也顯示8月以來ETF市場買氣分化，主動式台股ETF方面，市場偏好績效表現佳的「強動能型」；被動式海外ETF則持續青睞符合長線趨勢的「夯主題型」。

進入9月後，投信法人表示，歷史統計9月份，通常是美股或台股全年表現最差月，不過拉長到第四季來看，9月反而是掌握第四季波段行情，甚至續賺隔年元月行情的最佳低接月，建議投資人持續觀察海內外ETF績效表現，掌握強動能、夯主題兩大類高人氣ETF拉回布局良機，如果透過存股或定期定額方式布局，有機會雙享美台兩地股市中長線資金動能與趨勢錢潮簇擁的「9月醜投資卻具高勝率」的行情表現。

▲▼ETF人數創新高。（圖／記者林潔禎攝）

財富管理專家表示，觀察上週海內外ETF受益人數表現，當中以主動式台股ETF新增人數最多，顯示投資人開始有搬錢從被動轉向主動情形，新增最多的統一、群益兩檔主動台股ETF，因為近3個月績效上漲逾3成，造成投資人持續追捧；至於被動式海外股票ETF，以新光美國電力基建(009805)新增1641人最多、看出市場買盤仍集中在美國AI長線電力稀缺與先進核能趨勢題材帶勁，另中信日本商社增加886人居次，顯示股神巴菲特旗下波克夏持續加碼日本商社股票，也吸引ETF投資人效法跟風，使日本商社相關ETF炙手可熱。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，全球AI應用持續擴散，中國率先指出，未來兩年是AI應用迎關鍵窗口期，中國政策紅利將加速釋放；美國則是各家科技巨頭AI新應用不斷推陳出新，以Google為例，上週最新發表AI圖像模型-Gemini 2.5 Flash Image(內部開發代號：nano-banana，奈米香蕉)，能維持人物長相一致性的優異效能，且完全免費開放所有人使用，再度讓全球市場驚豔，造成網路及社群媒體轟動。

新光美國電力基建ETF研究團隊強調，未來10年內AI能源轉型新浪潮，將推動美國電力基建ETF，成為長線投資美國熱門趨勢主題，未來AI能源型態，不論是核能、水力、火力、再生能源，都急需要穩定電網與智慧電網作配套，帶動美國電力基建行業，除受惠AI產業成長前景佳帶動外、現行電力公用事業也將迎來新一輪電網升級與轉型潮，可以想像未來人們生活協作離不開AI，AI將變成如Utility(公用事業)必需品，看好未來美中兩國的AI晶片戰與歐美科技巨擘的AI電力戰，將推動美國整體電力基礎建設快速發展，建議9月逢美股拉回，可以繼續持有，甚至逢低加碼美國電力基建ETF，以捕捉美國電力產業長線成長潛利，股價中長線表現仍值得期待。

