丈夫打工到68歲猝逝！全職主婦一看存摺傻眼「家計瀕臨崩盤」

▲直到丈夫去世後，家庭主婦才知道家中經濟狀況十分危急。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在68歲丈夫猝逝後，日本專職主婦M女（化名）在喪禮結束時，才真正看見家中財務現況，存摺加總僅約300萬日圓（約62萬新台幣）。她個人的年金每月僅6萬多日圓（約1萬2000元新台幣），加上丈夫的遺屬年金不到6萬日圓，合計約12萬日圓。過去始終相信「把家計交給丈夫就能安穩過一生」的M女，當下崩潰落淚。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，M女在婚後多半時間專心在家，丈夫自23歲結婚起扛起家計，30多歲購入公寓，兩名孩子陸續就讀私立大學。他在65歲退休後仍找打工，每週出勤5天，口頭上說「能工作就該工作」。今年8月，他卻因心肌梗塞突然過世，一切在瞬間改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葬禮由長子擔任喪主。儀式結束後，M女前往銀行準備支付尾款與生活費，卻不知道提款密碼。數次輸入後帳戶遭鎖定，櫃檯又強調「非本人不得提領」。幾番往返後，丈夫帳戶依法凍結。她手邊只剩零星現金與信用卡，不得不一邊向孩子借錢，一邊啟動繼承程序。當所有存摺、保險與文件逐一整理，才確認資產總額僅約300萬日圓。兒子聽聞後沉聲說「媽，這不是沒法生活下去嗎？」

M女原本的依靠只剩年金，但年金事務所的回覆卻更令她心寒，身為幾乎全職主婦，她的年金僅6萬多日圓，丈夫的遺屬年金不到6萬日圓，兩者合計約12萬日圓。雖然房貸已結清，但每月公寓管理費與修繕積立金仍固定支出，若再加上水電、餐飲、日用品、醫療與未來照護費，300萬存款遠不夠支撐。

在兒子協助下，家計全貌才逐漸浮現。丈夫多年任職企業，年薪高峰約600萬日圓，卻必須同時支應兩名子女的私大學費與生活費，還背負房貸、定期資助經濟困窘的雙親。退休金約1,000萬日圓，也大半用於既有支出。

至於M女本人，雖偶爾打工，卻常因家務或人際壓力離職，長期沒有穩定收入。多年下來，真正留下的現金，只剩300萬日圓。

M女回想過去曾懷疑丈夫「是不是把錢花在不明處」，如今只剩愧疚「他打工，不是為了健康或成就感，而是為了讓家裡活下去啊。」她形容丈夫既是伴侶也是朋友，雖然如今每月僅有12萬日圓收入，她仍告訴自己「可以設法過下去」。雖然兒子提議同住，但M女還是婉拒「不想再麻煩任何人，要靠自己的力氣生活。」

延伸閱讀

▸ 豪門駙馬2／他風光娶回十億千金 婚後隔年就出軌

▸ 才剛開學！妹子翻行事曆驚見「4大連假」爽放12天 一票人卻崩潰：很慘

▸ 原始連結