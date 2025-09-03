快訊／台股收盤上漲83.52點　台積電持平至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場上漲83.52點，以24100.3點作收，漲幅0.35％，成交量3657.04億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲20.1點開出，指數開高走高，盤中最高達24103.23點，最低23925.49點，終場收在24100.3點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）上漲2元至200.5元；聯發科（2454）上漲35元至1395元；廣達（2382）維持平盤來到253.5元；長榮（2603）維持平盤至183元。

今天漲幅前5名個股為漢翔（2634）上漲6.1元，漲幅10％；仲琦（2419）上漲2.3元，漲幅10％；和成（1810）上漲2.2元，漲幅10％；亞航（2630）上漲6.6元，漲幅9.98％；合勤控（3704）上漲2.95元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為宏旭-KY（2243）下跌1.55元，跌幅9.94％；全福生技（6885）下跌2.6元，跌幅7.01％；高力（8996）下跌24元，跌幅6.72％；榮科（4989）下跌2.1元，跌幅6.64％；地球（1324）下跌0.65元，跌幅5.68％。

資料來源：證交所