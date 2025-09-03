快訊／台股收盤上漲83.52點　台積電持平至1160

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場上漲83.52點，以24100.3點作收，漲幅0.35％，成交量3657.04億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲20.1點開出，指數開高走高，盤中最高達24103.23點，最低23925.49點，終場收在24100.3點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1160元；鴻海（2317）上漲2元至200.5元；聯發科（2454）上漲35元至1395元；廣達（2382）維持平盤來到253.5元；長榮（2603）維持平盤至183元。
今天漲幅前5名個股為漢翔（2634）上漲6.1元，漲幅10％；仲琦（2419）上漲2.3元，漲幅10％；和成（1810）上漲2.2元，漲幅10％；亞航（2630）上漲6.6元，漲幅9.98％；合勤控（3704）上漲2.95元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為宏旭-KY（2243）下跌1.55元，跌幅9.94％；全福生技（6885）下跌2.6元，跌幅7.01％；高力（8996）下跌24元，跌幅6.72％；榮科（4989）下跌2.1元，跌幅6.64％；地球（1324）下跌0.65元，跌幅5.68％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|漢翔（2634）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|仲琦（2419）
|25.3
|▲2.3
|▲10.0％
|和成（1810）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|亞航（2630）
|72.7
|▲6.6
|▲9.98％
|合勤控（3704）
|32.55
|▲2.95
|▲9.97％
|宏旭-KY（2243）
|14.05
|▼1.55
|▼9.94％
|全福生技（6885）
|34.5
|▼2.6
|▼7.01％
|高力（8996）
|333.0
|▼24.0
|▼6.72％
|榮科（4989）
|29.55
|▼2.1
|▼6.64％
|地球（1324）
|10.8
|▼0.65
|▼5.68％
資料來源：證交所
