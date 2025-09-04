台積電漲10元至1170　台股漲250點站上24300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（4日）以24235.27點開出，指數大漲134.97點，漲幅0.56％。隨後漲勢擴大，上漲逾250點衝上24300點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1170元，漲幅0.86％；鴻海（2317）上漲2.5元至203元；聯發科（2454）上漲10元至1405元；廣達（2382）上漲2.5元來到256元；長榮（2603）上漲0.5元至183.5元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌24.58點或0.05％，收在45271.23點；標準普爾500指數上漲32.72點或0.51％，收6448.26點；那斯達克指數上漲218.1點或1.02％，收在21497.73點；費城半導體指數下跌12.64點或0.23％，收5592.82點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45271.23 ▼24.58 ▼0.05% S&P500 6448.26 ▲32.72 ▲0.51% NASDAQ 21497.73 ▲218.1 ▲1.02% 費城半導體指數 5592.82 ▼12.64 ▼0.23%

資料來源：證交所