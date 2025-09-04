台積電漲10元至1170　台股漲250點站上24300

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（4日）以24235.27點開出，指數大漲134.97點，漲幅0.56％。隨後漲勢擴大，上漲逾250點衝上24300點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1170元，漲幅0.86％；鴻海（2317）上漲2.5元至203元；聯發科（2454）上漲10元至1405元；廣達（2382）上漲2.5元來到256元；長榮（2603）上漲0.5元至183.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌24.58點或0.05％，收在45271.23點；標準普爾500指數上漲32.72點或0.51％，收6448.26點；那斯達克指數上漲218.1點或1.02％，收在21497.73點；費城半導體指數下跌12.64點或0.23％，收5592.82點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45271.23
|▼24.58
|▼0.05%
|S&P500
|6448.26
|▲32.72
|▲0.51%
|NASDAQ
|21497.73
|▲218.1
|▲1.02%
|費城半導體指數
|5592.82
|▼12.64
|▼0.23%
資料來源：證交所
