快訊／台積電漲15元至1175　台股大漲逾270點

記者林潔禎／台北報導

美股周四（4日）全面收漲，台股今（5）日開高，指數以上漲64.41點、24244.26點開出，漲勢擴大，大漲逾270點，站上24400點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1175元，漲幅1.29％；鴻海（2317）上漲2.5元至205.5元；聯發科（2454）上漲15元至1400元；廣達（2382）上漲1.5元來到258.5元；長榮（2603）上漲1.5元至186.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲350.06點或0.77％，收在45621.29點；標準普爾500指數上漲53.82點或0.83％，收6502.08點；那斯達克指數上漲209.96點或0.98％，收在21707.69點；費城半導體指數上漲75.04點或1.34％，收5667.86點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45621.29 ▲350.06 ▲0.77% S&P500 6502.08 ▲53.82 ▲0.83% NASDAQ 21707.69 ▲209.96 ▲0.98% 費城半導體指數 5667.86 ▲75.04 ▲1.34%

