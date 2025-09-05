快訊／台股收盤大漲314.73點　台積電漲20元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲314.73點，以24494.58點作收，漲幅1.3％，成交量4163.99億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲64.41點開出，指數開高走高，盤中最高達24494.58點，最低24244.26點，終場收在24494.58點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1180元，漲幅1.72％；鴻海（2317）上漲2元至205元；聯發科（2454）上漲50元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到258.5元；長榮（2603）上漲1.5元至186.5元。
今天漲幅前5名個股為沛爾生醫-創（6949）上漲41元，漲幅10％；宅配通（2642）上漲2.65元，漲幅10％；華邦電（2344）上漲2.05元，漲幅10％；采鈺（6789）上漲27元，漲幅9.96％；南亞科（2408）上漲4.8元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為詠業（6792）下跌5.3元，跌幅7.7％；新美齊（2442）下跌2.2元，跌幅7.33％；宏旭-KY（2243）下跌0.95元，跌幅6.67％；海華（3694）下跌5.5元，跌幅6.11％；虹光（2380）下跌0.38元，跌幅5.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|沛爾生醫-創（6949）
|451.0
|▲41.0
|▲10.0％
|宅配通（2642）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|華邦電（2344）
|22.55
|▲2.05
|▲10.0％
|采鈺（6789）
|298.0
|▲27.0
|▲9.96％
|南亞科（2408）
|53.0
|▲4.8
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|詠業（6792）
|63.5
|▼5.3
|▼7.7％
|新美齊（2442）
|27.8
|▼2.2
|▼7.33％
|宏旭-KY（2243）
|13.3
|▼0.95
|▼6.67％
|海華（3694）
|84.5
|▼5.5
|▼6.11％
|虹光（2380）
|6.35
|▼0.38
|▼5.65％
資料來源：證交所
讀者迴響