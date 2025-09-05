快訊／台股收盤大漲314.73點　台積電漲20元至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲314.73點，以24494.58點作收，漲幅1.3％，成交量4163.99億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲64.41點開出，指數開高走高，盤中最高達24494.58點，最低24244.26點，終場收在24494.58點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1180元，漲幅1.72％；鴻海（2317）上漲2元至205元；聯發科（2454）上漲50元至1435元；廣達（2382）上漲1.5元來到258.5元；長榮（2603）上漲1.5元至186.5元。

今天漲幅前5名個股為沛爾生醫-創（6949）上漲41元，漲幅10％；宅配通（2642）上漲2.65元，漲幅10％；華邦電（2344）上漲2.05元，漲幅10％；采鈺（6789）上漲27元，漲幅9.96％；南亞科（2408）上漲4.8元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為詠業（6792）下跌5.3元，跌幅7.7％；新美齊（2442）下跌2.2元，跌幅7.33％；宏旭-KY（2243）下跌0.95元，跌幅6.67％；海華（3694）下跌5.5元，跌幅6.11％；虹光（2380）下跌0.38元，跌幅5.65％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 沛爾生醫-創（6949） 451.0 ▲41.0 ▲10.0％ 宅配通（2642） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 華邦電（2344） 22.55 ▲2.05 ▲10.0％ 采鈺（6789） 298.0 ▲27.0 ▲9.96％ 南亞科（2408） 53.0 ▲4.8 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 詠業（6792） 63.5 ▼5.3 ▼7.7％ 新美齊（2442） 27.8 ▼2.2 ▼7.33％ 宏旭-KY（2243） 13.3 ▼0.95 ▼6.67％ 海華（3694） 84.5 ▼5.5 ▼6.11％ 虹光（2380） 6.35 ▼0.38 ▼5.65％

資料來源：證交所