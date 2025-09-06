交友創業16年　他們因三高創13億元年收

▲身兼尚凡國際創辦人的大研生醫董事長張家銘，創業初衷是希望親朋好友身體健康。短短幾年便成為保健食品業界黑馬，即將掛牌上市。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「你吃的魚油有幾％？」一句由陳美鳳在廣告中丟出的提問，讓大研生醫的高濃度魚油成為網路熱搜，也在短短幾年就攻上市占第一。

大研生醫是尚凡國際跨足保健食品的全新戰場。2002年，23歲的張家銘與高中同學以交友平台「愛情公寓」「iPair」闖出名號；15年後，幾個事業有成卻「三高」纏身的科技新貴，因找不到理想魚油，決定跨行再創業。不同於當年衝IPO追求大膽擴張，大研生醫目標簡單—讓親友健康、不虧錢即可。沒想到佛系起步，卻憑藉品質、明星代言與行銷奏效，在疫情期間逆勢爆紅，去年營收13.6億元超越科技本業。張家銘笑說：「年輕追速度，現在心境不同，無欲更剛。」

藥局貨架上的保健食品種類百百款，疫情之後，健康焦慮更讓「預防」成了日常，據經濟部統計處估算，2023年保健食品的整體經濟規模已突破新台幣1700億元。保健食品市場百家爭鳴，2018年才成立的大研生醫，無疑是其中黑馬，代表作高濃度魚油更是四大電商平台銷售冠軍。但大研生醫創立之初，無關嗅到龐大的市場規模，也沒有設立成長目標，董事長張家銘笑說：「創這個業，純粹因為個人需求。」

嚴格把關 效用親測試

走進會議室的張家銘，看起來跟一般保健食品企業老闆不太一樣，182的他，腰圍略為中廣，被同仁爆料愛喝可樂，「我現在正在試我們的減肥產品，如果3個月後你們看我肚子小了，表示有用。」他說話直白，笑聲爽朗。

「我們都是自己吃了有效才會推出來，就是神農嘗百草的概念。為什麼我們官網有30天無效退費，因為我們試過、很有信心。」他自己每天也會吃3到4種保健食品，記者問起沈玉琳緊急就醫，曾懷疑是保健食品吃太多傷肝？張家銘回應：「要看他是吃什麼品牌。」他說大研生醫品質把關非常嚴格，花在原料、產品逐批檢驗及國際安心標章等費用，至2024年底已超過3,800多萬元，「一般食品的檢驗，基本大約九項，申請小綠人的健康認證大約需要通過19項檢測，而我們的產品做了711項。」



