非農數據揭曉降息風向球轉動　卡位投等債趁現在

▲美金,美元,usd,us dollars。（圖／路透）

▲聯準會降息腳步近，卡位投等債好時機。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

8月美國非農新增就業人數公布，這項數據被視為美國聯準會(Fed)9月是否啟動降息的關鍵風向球。法人指出，若非農就業數據持續疲弱，將推升聯準會在9月啟動預防性降息的可能性，一旦降息循環再起，投資等級債可望有亮眼表現。根據ICE指數公司、彭博數據統計，前次降息循環期間(2018/12/31～2021/12/31)，財務體質相對健全的投資等級債累積報酬率都在20%以上，績效大幅勝出非投資等級債。

今年以來非農新增就業人數趨勢明顯走低，特別是7月僅新增7萬3000名非農就業人數，遠遜於市場預期，甚至連5月、6月非農新增就業人數也遭大幅下修。大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠分析，美國就業市場降溫的跡象，已經引發聯準會關注美國經濟動能減弱的現象，聯準會主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會的演說也明顯更關注勞動市場動能。他指出，若是本周公布非農新增就業人數持續疲弱，可能拖累消費動能，為防範經濟進一步惡化，推估聯準會將採預防性降息因應。

郭修誠表示，在經濟降溫、降息環境中，投資等級債表現可望相對突出。根據ICE指數公司、彭博數據統計，在2018年底至2022年初，投資人若在降息前6個月進場投資，並持有至降息結束，投資等級債之累積報酬率皆在20%以上，BBB級投資等級債報酬表現達到27%。值得注意的是，00959B所追蹤的ICE 15年期以上BBB大型美元公司債券總報酬指數，因有高票息設計特性，累積報酬率高達46%。相較之下，非投資等級債的同期累積報酬率僅只有7%。

郭修誠指出，降息環境中，投資等級債不僅報酬可期，更重要的是當前投資等級債殖利率仍在相對高點。截至2025年8月底，00959B追蹤的ICE 15年期以上BBB大型美元公司債券總報酬指數殖利率仍有6.28%，若在降息前搶先布局，在降息前可先享高息收益，降息後還有賺取資本利得機會。但郭修誠也提醒，當前仍有美國對等關稅後續效應待觀察，且市場對訊息反應較過往劇烈，可能導致市場大幅波動，投資時除了考量收益，亦要關注投資風險，保持靈活彈性。
 

