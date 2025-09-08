台股創高後急縮！收盤漲52點24547　台積電持平至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開高走高，加權指數盤中一度大漲逾235點至24729.96點史上新高，隨後漲勢收斂，終場上漲52.8點，以24547.38點作收，同創史上新高收盤，漲幅0.22％，成交量4335.58億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲116.27點開出，指數開高走高，盤中最高達24729.96點，最低24547.38點，終場收在24547.38點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）下跌1.5元至203.5元；聯發科（2454）下跌5元至1430元；廣達（2382）上漲1.5元來到260元；長榮（2603）維持平盤至186.5元。

今天漲幅前5名個股為中華資安（7765）上漲93元，漲幅39.08％；尖點（8021）上漲8.2元，漲幅10％；宏致（3605）上漲7.5元，漲幅10％；偉詮電（2436）上漲5.5元，漲幅9.96％；宅配通（2642）上漲2.9元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌8.2元，跌幅9.95％；益登（3048）下跌4.65元，跌幅9.9％；全訊（5222）下跌14.5元，跌幅8.95％；海悅（2348）下跌9.2元，跌幅8.89％；欣巴巴（9906）下跌6.3元，跌幅8.55％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中華資安（7765） 331.0 ▲93.0 ▲39.08％ 尖點（8021） 90.2 ▲8.2 ▲10.0％ 宏致（3605） 82.5 ▲7.5 ▲10.0％ 偉詮電（2436） 60.7 ▲5.5 ▲9.96％ 宅配通（2642） 32.05 ▲2.9 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 展達（3447） 74.2 ▼8.2 ▼9.95％ 益登（3048） 42.3 ▼4.65 ▼9.9％ 全訊（5222） 147.5 ▼14.5 ▼8.95％ 海悅（2348） 94.3 ▼9.2 ▼8.89％ 欣巴巴（9906） 67.4 ▼6.3 ▼8.55％

資料來源：證交所