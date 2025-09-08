台股創高後急縮！收盤漲52點24547　台積電持平至1180

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開高走高，加權指數盤中一度大漲逾235點至24729.96點史上新高，隨後漲勢收斂，終場上漲52.8點，以24547.38點作收，同創史上新高收盤，漲幅0.22％，成交量4335.58億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲116.27點開出，指數開高走高，盤中最高達24729.96點，最低24547.38點，終場收在24547.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元；鴻海（2317）下跌1.5元至203.5元；聯發科（2454）下跌5元至1430元；廣達（2382）上漲1.5元來到260元；長榮（2603）維持平盤至186.5元。
今天漲幅前5名個股為中華資安（7765）上漲93元，漲幅39.08％；尖點（8021）上漲8.2元，漲幅10％；宏致（3605）上漲7.5元，漲幅10％；偉詮電（2436）上漲5.5元，漲幅9.96％；宅配通（2642）上漲2.9元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌8.2元，跌幅9.95％；益登（3048）下跌4.65元，跌幅9.9％；全訊（5222）下跌14.5元，跌幅8.95％；海悅（2348）下跌9.2元，跌幅8.89％；欣巴巴（9906）下跌6.3元，跌幅8.55％。
|中華資安（7765）
|331.0
|▲93.0
|▲39.08％
|尖點（8021）
|90.2
|▲8.2
|▲10.0％
|宏致（3605）
|82.5
|▲7.5
|▲10.0％
|偉詮電（2436）
|60.7
|▲5.5
|▲9.96％
|宅配通（2642）
|32.05
|▲2.9
|▲9.95％
|展達（3447）
|74.2
|▼8.2
|▼9.95％
|益登（3048）
|42.3
|▼4.65
|▼9.9％
|全訊（5222）
|147.5
|▼14.5
|▼8.95％
|海悅（2348）
|94.3
|▼9.2
|▼8.89％
|欣巴巴（9906）
|67.4
|▼6.3
|▼8.55％
資料來源：證交所
