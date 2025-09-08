勞動部：全台27.6萬職位找不到人　製造業9.2萬個最缺工

▲勞動部今公布今年3月底「職位空缺概況調查」統計結果。（示意圖／新北市就服處提供）

文／中央社

勞動部今（8）天公布職位空缺概況調查統計，利用職缺進入、退出率及招募時間解析，全台共有27.6萬個職缺，製造業9.2萬個最多、其次為批發及零售業4.7萬個、住宿及餐飲業2.5萬個。

台灣少子化現象帶來缺工潮，但詳細缺工狀況如何卻無實際資料佐證，勞動部4月展開首份缺工調查，並搭配各產業人力流進率及流出率等資料，今天發布3月底職位空缺概況調查統計結果。

根據調查結果，今年截至3月底，工業及服務業職缺數為27.6萬個，職缺率為3.1%。其中工業部門為11.4萬個占41.3%，服務業部門則為16.2萬個占58.7%，職缺率各為3.2%及3.1%。

再細分產業別，各大業職缺數以製造業9.2萬個占33.5%最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3，三者合占近6成。

另外，營建工程業、醫療保健及社會工作服務業也都有超過1.6萬個職缺，而各主要行業的職缺率以住宿及餐飲業4.4%、其他服務業與藝術娛樂及休閒服務業4%、營建工程業3.4%、運輸及倉儲業與出版影音及資通訊業3.3%較高，製造業則為3.1%。

進一步分析職缺樣態，27.6萬個職缺中，全時及部分工時職缺數各為25.3萬個、2.3萬個，分占91.7%及8.3%，而全時職缺占比較高的業別包括營建工程業、不動產業、製造業、其他服務業等，都超過9成8，占比較低業別包括住宿及餐飲業僅占66.6%，另教育業、支援服務業、批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業也都不及9成。

再就全時職缺數觀察，各大職類以專業人員6.5萬個職缺占25.7%最多，技藝機械設備操作及組裝人員6萬個占23.8%次之，技術員及助理專業人員5.3萬個占20.8%再次之；若按技術層次區分，第3至4技術層次像是主管及監督人員占49.3%，第2技術事務支援人員層次占46.1%，最低技術層次包含基層技術工及勞力工僅占4.6%。

調查職缺招募時間，全時職缺對外招募時間以超過1個月至3個月以內占近5成最多，1個月以內及超過3個月至6個月以內占約2成，超過6個月則占12.8%；平均對外招募時間為3.5個月。

按行業別觀察，以營建工程業、運輸及倉儲業、其他服務業均達4.4個月較長，醫療保健及社會工作服務業4.1個月次之，專業科學及技術服務業3.9個月再次之，另製造業為3.5個月、住宿及餐飲業為3.3個月。

若按職類別觀察，以技藝機械設備操作及組裝人員、基層技術工及勞力工分別達4.1個月、4個月較長，服務及銷售工作人員為3.7個月次之，其餘職類招募時間均低於平均3.5個月，以事務支援人員2.3個月最短。

▲（圖取自勞動部網頁mol.gov.tw）

勞動部提醒，業者如有求才需求，可上「台灣就業通」－找人才網站徵才，或撥打免付費客服專線0800-777-888詢問相關政府服務資源，也可以就近到全國各地公立就業服務機構由專業就業服務人員提供服務。