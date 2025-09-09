ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

LNG運輸安全承運方案已完成　國輪公司才能參與

記者張佩芬／台北報導　

交通部航港局研擬的「確保液化天然氣運輸安全承運方案」，兩年多來經多方研議，在今年5月底提送經濟部、中油與台電公司，台電已回覆沒有意見，目前還在等待中油回覆；航港局高階指出，根據該方案，我國進口LNG將實施國貨國運辦法，必須是國輪公司才能參與運務，由於牽涉到氣源開發採購、船隻購建與船員培訓等，非短期內能實現。

這個方案早在2022年1月航港局對外宣布前就已啟動，但因中油、台電先前採購的都是已簽署包括運輸條件在內的長約，多數都是由賣方安排船隻的C&F採購案，需要等候合約到期重議，或是有新的採購案，才能爭取由我方派船。

據透露，中油原來是有向俄羅斯採購LNG計畫，也規劃爭取由我方派船，未料2022年2月24日俄烏戰爭爆發，全案擱置。一般LNG採購，都是簽約後賣方才啟動氣源開採，我方會有一段時間備船，國輪業者與中油、台電可以設合資公司，購買現成船與訂造新船。LNG運輸船船價非常高，船公司都是到合約才會下單建造的。

另我國目前缺乏LNG船專業船員，航港局也規畫給業者約3年的時間培訓本國船員，營運初期允許先雇用外籍船員。

航港局高階指出，曾經邀請國輪公司了解各家參與LNG運輸意願，有些公司表示自己船隻都是採取長期出租策略，不打算自己操作經營，另外有些公司近幾年未補進國輪，船隻都懸掛外旗，已經不具備參與條件。

像中國航運，新興航運都已經沒有國輪，也沒準備補進國輪，取得參與資格，目前確定有意願的就是陽明海運、裕民航運與台灣航業。

業界透露，在2010年7月，中油、裕民與中航合資設立的環能海運，股權比例分別為中油48％、裕民26％、中航26％，原計畫訂造6艘超大型油輪(VLCC)，後因船運市場運價波動很大，三方花了較多時間觀察，持股比例也調整為中油48％、裕民40％、中航12％。

環能初期僅以1艘3382噸的化學油輪經營兩岸運輸，遲至2013年才下單造船，初期也僅訂造兩艘VLCC，後追加1艘，2016年7月首艘「環能一號」交船，目前共經營4艘船，因為中油態度保守，加上預算需經層層核可，公司營運雖有獲利，但船隊遲遲未再做擴充，發展龜速，卻很快就要開始面對船隊汰舊換新的需求。

關鍵字： LNG運輸安全承運方案已完成國輪公司

