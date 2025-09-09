PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺　台玻刷「董娘賣股」以來新高

▲台玻今股價亮燈漲停攻30元價位。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股維持類股輪動，PCB族群挾著AI題材加持，受到短線當沖客青睞，股價表現活潑，台玻（1802）為PCB概念股3妖股價最低者，今（9）日股價觸及30元漲停價位，創下董娘申讓賣股新高，而富喬（1815）跳空鎖定67.1元漲停價位，漲停委買張數達2.2萬張，設備股尖點（8021）今日股價恢復正常交易，股價強攻99.2元漲停價位，展現挑戰105元新高企圖心。

台玻、富喬、金居先前股價大漲遭到分盤交易處置，結束分盤交易之後，人氣不散，以台玻為例，9月5日出關，當天當沖比就來到6成，而昨（8）日也有49%，而今日交易半個小時，成交量就來到7萬張，股價上攻30元，惟短多下車賣壓出籠，股價順勢壓回。

金居昨天當沖比來到68.75%，當沖量為5.5萬張為上櫃股票最高，而富喬昨日當沖量為3.8萬張，當沖比為66.33%，今日則是強勢鎖住67.1元漲停價位。

PCB玻纖布、銅箔漲勢效果外溢，資金轉向PCB鑽針廠尖點，該公司全球前二大鑽針製造廠，主力業務涵蓋微型鑽針、銑刀及PCB加工，伴隨AI伺服器、交換器帶動PCB層數與精度需求， 8月合併營收3.89億元，月增8.1%、年增21.7%，今年前8月合併營收26.5億元，年增17%，今日出關恢復正常交易，股價強勢亮燈漲停。

