快訊／台股收盤大漲307.8點　台積電漲20元至1200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲307.8點，以24855.18點作收，漲幅1.25％，成交量4927.74億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.08點開出，指數開高走高，盤中最高達24880.07點，最低24650.46點，終場收在24855.18點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1200元，漲幅1.69％；鴻海（2317）上漲4元至207.5元；聯發科（2454）上漲80元至1510元；廣達（2382）上漲2.5元來到262.5元；長榮（2603）下跌2元至184.5元。
今天漲幅前5名個股為聯友金屬-創（7610）上漲67元，漲幅134％；大研生醫（7780）上漲61元，漲幅38.61％；振大環球（4441）上漲49.5元，漲幅25.98％；波力-KY（8467）上漲18元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲12.5元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌7.2元，跌幅9.7％；錸寶（8104）下跌4.1元，跌幅9.23％；嘉基（6715）下跌9元，跌幅8.22％；佳凌（4976）下跌4.25元，跌幅8.19％；視陽（6782）下跌16元，跌幅7.69％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯友金屬-創（7610）
|117.0
|▲67.0
|▲134.0％
|大研生醫（7780）
|219.0
|▲61.0
|▲38.61％
|振大環球（4441）
|240.0
|▲49.5
|▲25.98％
|波力-KY（8467）
|198.0
|▲18.0
|▲10.0％
|銘旺科（2429）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|展達（3447）
|67.0
|▼7.2
|▼9.7％
|錸寶（8104）
|40.3
|▼4.1
|▼9.23％
|嘉基（6715）
|100.5
|▼9.0
|▼8.22％
|佳凌（4976）
|47.65
|▼4.25
|▼8.19％
|視陽（6782）
|192.0
|▼16.0
|▼7.69％
資料來源：證交所
