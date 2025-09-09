快訊／台股收盤大漲307.8點　台積電漲20元至1200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲307.8點，以24855.18點作收，漲幅1.25％，成交量4927.74億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲103.08點開出，指數開高走高，盤中最高達24880.07點，最低24650.46點，終場收在24855.18點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1200元，漲幅1.69％；鴻海（2317）上漲4元至207.5元；聯發科（2454）上漲80元至1510元；廣達（2382）上漲2.5元來到262.5元；長榮（2603）下跌2元至184.5元。

今天漲幅前5名個股為聯友金屬-創（7610）上漲67元，漲幅134％；大研生醫（7780）上漲61元，漲幅38.61％；振大環球（4441）上漲49.5元，漲幅25.98％；波力-KY（8467）上漲18元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲12.5元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌7.2元，跌幅9.7％；錸寶（8104）下跌4.1元，跌幅9.23％；嘉基（6715）下跌9元，跌幅8.22％；佳凌（4976）下跌4.25元，跌幅8.19％；視陽（6782）下跌16元，跌幅7.69％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯友金屬-創（7610） 117.0 ▲67.0 ▲134.0％ 大研生醫（7780） 219.0 ▲61.0 ▲38.61％ 振大環球（4441） 240.0 ▲49.5 ▲25.98％ 波力-KY（8467） 198.0 ▲18.0 ▲10.0％ 銘旺科（2429） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 展達（3447） 67.0 ▼7.2 ▼9.7％ 錸寶（8104） 40.3 ▼4.1 ▼9.23％ 嘉基（6715） 100.5 ▼9.0 ▼8.22％ 佳凌（4976） 47.65 ▼4.25 ▼8.19％ 視陽（6782） 192.0 ▼16.0 ▼7.69％

資料來源：證交所