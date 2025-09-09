扯！奈米醫材子公司遭詐騙4700萬元股利　美國FBI介入調查

▲奈米醫材子公司遭冒名詐騙4700萬元股利。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者高兆麟／台北報導

上櫃公司奈米醫材（6612）公告指出，其重要子公司 AST VISIONCARE INC.（ASTVC-US） 近期遭遇冒名詐騙事件，導致應收取的 142.5萬美元（約新台幣4,700萬元） 股利款項被匯入虛假帳戶，目前正由銀行及美國聯邦調查局（FBI）調查。

奈米醫材股價今（9）受此利空影響，股價以下挫8.28%或8.9元、98.6元作收。

奈米醫材奈米醫材說明，旗下另一重要子公司 Millennium Biomedical, Inc.（MBI） 今年 8 月 20 日董事會決議發放現金股利 150 萬美元，其中 ASTVC-US 應獲配 142.5 萬美元。然而，MBI在辦理匯款時，誤將資金匯入遭冒名詐騙者提供的假帳號。

事件過程顯示，MBI於 8 月 24 日透過電子郵件向 ASTVC-US 確認銀行帳號，但對方並未收到該郵件。隔日MBI收到的回覆實為偽冒郵件，內容包含錯誤的銀行帳號及匯款指示，導致款項遭詐騙提領。

MBI已立即通報銀行，但資金已被提領，目前正追查資金流向，並已報案至FBI，案件已受理。奈米醫材指出，最終最大損失可能達 142.5萬美元，且不會有保險理賠。

對於後續應對，奈米醫材強調，將全力配合調查、檢討並強化內部控制流程，並加強員工防詐教育及應變處理，以避免類似事件再度發生。