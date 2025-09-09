保誠人壽調查：三明治族76％受訪者「保持身體健康」　人生首位目標

▲保誠人壽。（圖／保誠人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在高齡化與少子化的雙重趨勢下，三明治族群正面臨「養兒育女」到「照顧長輩」的重任，保誠人壽公布最新《2025保誠人壽三明治族群大調查》，高達76%的受訪者將「保持身體健康」列為人生首位目標，優先於財務、事業甚至親子關係，其次為「維繫良好家庭關係」（66%）；而對「追求身心靈平靜」的重視程度亦從去年的42%上升至44%，顯示健康不再只是身體無恙，更是抗壓與情緒調節的整體韌性。

三明治族群不僅是家庭的中流砥柱，更在日復一日的照顧任務中，培養出更敏銳的健康直覺，根據保誠人壽《2025三明治族大調查》指出，三明治族群對自身身體狀況的掌握相當精準，自評體能年齡與實際年齡20、30與40世代感受衰老6.2歲、1.4歲以及0.4歲，而50、60世代反之感受年輕2.3歲與5.6歲，平均僅差 0.6歲，顯示其健康意識與身體管理已趨成熟，調查更揭露不同年齡層對健康風險的敏感度與重點各異：

20世代族群聚焦於肩頸痠痛、頭痛與糖尿病。

30至50世代則普遍開始憂慮老年癡呆、高血壓、心臟病等慢性疾病，尤以 50 世代對神經系統疾病與心血管慢性病的敏感度最為明顯，成為主要健康課題。



60世代則轉而密切留意肝功能與心血管風險，反映長期慢病風險的積累已成為焦點。

透過橫跨年齡層的健康觀察，可見三明治族群正從「成就家庭」的角色，進一步邁向「照顧自己」的自覺，不僅關心眼前的生活品質，更開始佈局未來的健康韌性，展現出全面、主動的身心管理態度。

在資訊爆炸與競爭白熱化的育兒時代，三明治族群不僅肩負經濟責任，更在教養選擇中尋求平衡。根據保誠人壽《2025三明治族大調查》指出，高達43%的家長將「子女教育開銷」列為生活壓力來源，另有42%對於「子女教養」高度關注，從學區選擇、補習支出到溝通模式，這代父母展現出更柔韌的親職態度，企圖在高壓中建立雙向理解、共同成長的家庭節奏。保誠人壽也呼籲教育壓力不僅影響孩子，更可能成為慢性壓力的來源之一，應及早正視其對身心健康的潛在影響，並持續以實際行動支持家庭照護與親職發展的多元需求。

隨著超高齡化社會來臨，家庭照護型態也正悄然改變。保誠人壽《2025三明治族大調查》指出，48%的受訪者表示「健康照護」是目前生活中最需關注的項目之一，而35%將「日常開銷」列入經常性支出項目，反映日益精緻化的居家照護與醫療支援，已成三明治族群日常不可或缺的挑戰，不僅關心長輩的就醫安排與慢性病管理，也逐漸關注營養、心理健康與生活品質等更全面的支持，來面對逐步升溫的長照挑戰。

