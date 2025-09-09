從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

▲惠民實業董事長吳萬益。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

惠民實業（6971）即將於10日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於10月初掛牌上櫃。惠民成立於1997年，於2023年7月登錄興櫃，實收資本額達新台幣3.5億元。惠民實業主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，亦包含近期頗受社會關注之水利工程，如抽水站、滯洪池等，惠民實業則提供操作維護以及興建、更新及修繕工程等服務。

惠民實業持股100%的子公司萬美崙亦運營大社石化工業區污水處理廠之ROT標案；而廢棄物處理則由惠民實業持股100%之子公司萬嘉提供生活污水或工業廢水處理所產生之無機及有機污泥處理的服務；此外惠民實業亦有轉投資持股51%之惠連薄膜，其主要從事淨水設備中最為廣泛使用的逆滲透膜之清洗服務，透過本業、子公司及轉投資的整合，惠民實業具備完整水資源相關的解決能力。

惠民實業透過整合上下游產業鏈，積極拓展民間企業之業務服務領域，包括事業廢棄物中的污泥處理服務以及廣泛應用於水處理領域的逆滲透薄膜的清洗服務。這些業務將進一步強化惠民實業在水資源處理與循環利用領域的競爭優勢，不僅有助於滿足客戶多樣化的需求，同時也將促進會民實業在環保及綠色產業的可持續發展，提升在市場中之影響力與競爭力。

惠民實業已於水處理操作維護產業深耕多年，亦致力於相關成本及費用支出控管，且操作維護品質穩定，所承攬之操作維護案件，多能在原合約期滿後獲得展延，形成長期穩定合作關係，惠民實業自110年起至今案場續約率約為93%，未延續部分則多為評估未達目標毛利率不予爭取之專案，顯示惠民實業之專業團隊深獲業主高度信賴，而長久以來穩定合作的關係，亦使惠民實業對廠站有更高之熟悉度，進可提升案件毛利率。

惠民表示，隨操作維護案持續穩定貢獻毛利、工程案逐步完工及廢棄物處理產能提升，惠民實業藉著多年來累積多項政府污水廠設備操作與管理經驗，履約期間營運績效良好，藉此累積大量興建與操作經驗，並擁有專業工程執行團隊，亦透過專案管理控管成本強化獲利結構，惠民實業之營運將持續看旺。