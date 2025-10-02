年化報酬率4％以上　一表看12檔台股ETF配息表現

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國10月續降息升溫、台股上市櫃配息資金活水湧入，加上重量級公司法說上場及美股財報旺季來臨，市場法人看好台股迎光輝10月，大盤還有機會再攻高，同時，10月首波將有12檔台股ETF展開除息，根據各投信官網資料統計，10月台股ETF首波除息秀中，計有新光臺灣半導體30（00904）、國泰台灣領袖50（00922）兩檔黑馬ETF預估年化配息率逾10%以上。

根據CMoney統計，10月陸續公布配息金額的台股ETF共計12檔，最令市場驚豔的是新光臺灣半導體30(00904)，繼上季實際配發0.48元後，10月本季配息金額再拉高，預估每單位配0.65元，創掛牌來新高紀錄，以9月底收盤價計算，00904預估年化配息率高達13.1%，成為本季配息率最高的半導體ETF，也是統計至目前為止，首度摘下10月台股ETF配息率冠軍寶座；另一檔採半年配的國泰台灣領袖50(00922)，10月預估每單位配1.25元，預估年化配息率也突破10%以上，排名第二，也創該檔掛牌以來最佳。

至於其他配息率最高的台股ETF，仍由月配高股息ETF擔綱，包括富邦特選高股息30(00900)、群益科技高息成長(00946)與統一台灣高息動能(00939)等3檔，預估年化配息率也有6%～9%的水準，想參與上述ETF除息的投資人，最晚須在10月22日前持有或買進。

財富管理專家表示，9月美股在降息資金行情帶動下，AI基建相關類股價表現噴發，帶動9月台股半導體重量級股也強勢領軍，推升第三季台股創歷史新高，儘管近期美國政府停擺期限逼近，但市場投資人信心依舊，美股AI投資熱潮持續升溫，以晶片巨頭輝達來看，最近股價表現破頂，成交額穩居美股榜首，市值突破4.5兆美元，再創歷史新高，穩居全球企業市值一哥寶座，輝達今年來大漲表現，不僅是科技七雄最旺個股，也再度點燃第四季台灣半導體類股多頭火種。

展望第四季台股後市，新光臺灣半導體30 (00904)ETF經理人詹佳峯表示，10月台積電法說會可望釋出AI強勁需求及消費電子展望樂觀、iPhone17熱賣等利多有望帶動台股向上輪動，惟美國商務部要和台灣五五分晶片生產干擾投資情緒，短線上台股高檔震盪盤堅、類股輪動，但預期10月台股資金動能持續聚焦AI、半導體兩大族群，尤其是台積電，在全球晶片供應鏈的龍頭地位與投資吸引力，儘管地緣政治不確定性及美國出口管制政策雖帶來一定挑戰，但也凸顯台積電在先進製程上的不可取代性，操作上建議可布局高含積量的科技型或半導體ETF。

另外，隨著第四季台股進入電子旺季，AI伺服器與高階手機新機需求推動產能利用率，加上美元走弱與台灣半導體產業競爭力持續提升，詹佳峯認為，現階段半導體類股表現震盪，反而是吸引長線資金布局，作為再度進場的投資機會，特別是台積電將於10/16召開法說，根據今年來台積電法說前台股表現，台股仍有機會持續上演「拉積盤」，波段行情有望再起，投資人鎖定高含積量半導體ETF，搭配高配息題材上菜，第四季半導體ETF息利表現將澎湃上桌，掀起台股ETF投資新旋風。