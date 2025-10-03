快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲382.67點，以26761.06點作收，漲幅1.45％，成交量4630.9億元，收盤指數創下新高。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲56.71點開出，指數開高走高，盤中最高達26761.06點，最低26410.03點，終場收在26761.06點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1400元，漲幅2.56％，亦是收在今日最高價，創收盤新紀錄；鴻海（2317）上漲1元至226.5元；聯發科（2454）上漲40元至1320元；廣達（2382）上漲6元來到300元；長榮（2603）上漲3元至180.5元。

今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲19.5元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲7.5元，漲幅10％；鈺邦（6449）上漲20元，漲幅9.98％；南電（8046）上漲23元，漲幅9.96％；富世達（6805）上漲100元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌5.4元，跌幅9.71％；榮惠-KY創（6924）下跌4.5元，跌幅7.8％；勝悅-KY（1340）下跌0.46元，跌幅5.87％；東哥遊艇（8478）下跌12元，跌幅5.48％；冠西電（2466）下跌3.4元，跌幅5.29％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國精化（4722） 214.5 ▲19.5 ▲10.0％ 晶豪科（3006） 82.5 ▲7.5 ▲10.0％ 鈺邦（6449） 220.5 ▲20.0 ▲9.98％ 南電（8046） 254.0 ▲23.0 ▲9.96％ 富世達（6805） 1105.0 ▲100.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 隴華（2424） 50.2 ▼5.4 ▼9.71％ 榮惠-KY創（6924） 53.2 ▼4.5 ▼7.8％ 勝悅-KY（1340） 7.37 ▼0.46 ▼5.87％ 東哥遊艇（8478） 207.0 ▼12.0 ▼5.48％ 冠西電（2466） 60.9 ▼3.4 ▼5.29％

資料來源：證交所