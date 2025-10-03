快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲382.67點，以26761.06點作收，漲幅1.45％，成交量4630.9億元，收盤指數創下新高。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲56.71點開出，指數開高走高，盤中最高達26761.06點，最低26410.03點，終場收在26761.06點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1400元，漲幅2.56％，亦是收在今日最高價，創收盤新紀錄；鴻海（2317）上漲1元至226.5元；聯發科（2454）上漲40元至1320元；廣達（2382）上漲6元來到300元；長榮（2603）上漲3元至180.5元。
今天漲幅前5名個股為國精化（4722）上漲19.5元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲7.5元，漲幅10％；鈺邦（6449）上漲20元，漲幅9.98％；南電（8046）上漲23元，漲幅9.96％；富世達（6805）上漲100元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌5.4元，跌幅9.71％；榮惠-KY創（6924）下跌4.5元，跌幅7.8％；勝悅-KY（1340）下跌0.46元，跌幅5.87％；東哥遊艇（8478）下跌12元，跌幅5.48％；冠西電（2466）下跌3.4元，跌幅5.29％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國精化（4722）
|214.5
|▲19.5
|▲10.0％
|晶豪科（3006）
|82.5
|▲7.5
|▲10.0％
|鈺邦（6449）
|220.5
|▲20.0
|▲9.98％
|南電（8046）
|254.0
|▲23.0
|▲9.96％
|富世達（6805）
|1105.0
|▲100.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|50.2
|▼5.4
|▼9.71％
|榮惠-KY創（6924）
|53.2
|▼4.5
|▼7.8％
|勝悅-KY（1340）
|7.37
|▼0.46
|▼5.87％
|東哥遊艇（8478）
|207.0
|▼12.0
|▼5.48％
|冠西電（2466）
|60.9
|▼3.4
|▼5.29％
資料來源：證交所
讀者迴響