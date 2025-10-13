ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

摺疊iPhone降價！　郭明錤：鴻海、新日興合資接蘋果軸承單

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲市場等待蘋果首款摺疊iPhone問市、示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場等待蘋果首款摺疊iPhone問市，天風國際證券分析師郭明錤發文指出，折疊iPhone軸承單價預計在量產後降至約70~80美元，明顯低於市場預期的100~120美元或以上；鴻海（2317）與新日興（3376）成立合資公司負責折疊iPhone軸承接單與生產，鴻海持股比重略高並主導未來方向。

郭明錤進一步指出，鴻海與新日興合資公司取得較高訂單比重，估約佔65%，高於連接元件大廠安費諾（Amphenol ）35%的佔比；另 立訊最快可於2027年後加入並成為新軸承供應商。

郭明錤分析說，軸承單價大幅下調，有利Apple降低成本提升利潤，或反映於售價以擴大市占。 鴻海透過與新日興合資切入軸承事業，除著眼軸承本身的利潤，強化與組裝事業的垂直整合優勢亦是關鍵。

他說，軸承單價下降主因在於組裝設計優化與鴻海參與，而非上游零組件成本大幅下跌；受惠於鴻海的擴產與量產能力，合資公司因此取得較高訂單。

至於立訊成為潛在供應商反應兩個可能趨勢，郭明錤表示，其一是未來軸承單價仍有下行空間，其次是軸承將成為系統組裝廠的新戰場。

Amphenol訂單佔比較低，亦因對Apple擴產要求不積極，其考量可能在於絕對報酬（軸承事業的獲利成長性）與相對報酬（投資AI的報酬率或更高）。

折疊iPhone軸承仍是新日興的重要趨勢，但需重新檢視貢獻，因市場共識或未考慮以下4大因素而過於樂觀，其一是軸承單價顯著低於預期，其二是鴻海取得合資公司較多利潤、第三是鴻海主導合資公司發展與第四是新日興並無顯著受益於軸承上游關鍵零組件訂單。

