高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

▲挪威郵輪太陽號(Norwegian Sun)停靠高雄港旅運中心。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

高雄港務分公司114年因全球經濟受美國關稅政策不確定性影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約86.21億元，年減約4%；貨櫃裝卸量約880萬箱(20呎櫃)，年減約4.5%；郵輪業務則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到港艘次創歷年次高。

高雄港務分公司114年透過多元化經營策略，在全體同仁共同努力下，取得豐碩成果，尤其在鞏固櫃量、綠色能源、離岸風電、郵輪產業等領域表現亮眼：

1. 連海船舶裝卸承攬公司續租高雄港42、43號碼頭案：高雄港務分公司於114年7月23日與連海船舶裝卸承攬股份有限公司簽訂續租「高雄港第一貨櫃中心第42、43號碼頭」10年契約，經營貨櫃及散雜貨物裝卸儲轉業務。

2. 鴻明船舶貨物裝卸承攬公司續租高雄港70號碼頭案：高雄港務分公司與鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司於114年6月18日簽署20年長約，鴻明公司將於124年底前於70號碼頭投資更新1台橋式起重機、8台門式起重機及2台堆高機。

3. 台船環海風電工程公司承租高雄港116號碼頭案：台船環海風電工程股份有限公司於114年10月17日起承租碼頭及部分後線場地3個月，作為離岸風電船停泊及施工用重件機具吊掛、儲放、改裝及動火施工等專用場域，可增裕營收。

4. 高雄港船舶替代燃料(生質燃油)加注服務公開招商案：為因應國際減碳趨勢及航商需求，配合交通部海運替代燃料推動小組期程，以高雄港為首要船舶替代燃料加注服務發展港口，刻正推動第一階段生質燃油加注服務公開招商案，已於114年10月1日至10月14日辦理公開閱覽，預計於115年第1季辦理公開招商作業。

5. 高雄港旅運中心商業空間招商案：高雄港旅運中心商業空間已全數完成招商並營運，免稅商店由澎坊股份有限公司進駐，提供國際郵輪旅客免稅商品購物需求服務，懸挑區A、B區由承億酒店股份有限公司經營，自114年6月起展開為期1年的推展期，以週末及郵輪靠港期間提供輕型飲食服務，並預計於115年6月起提供正式餐飲服務。

6. 亞灣遊艇開發公司續租高雄港22號碼頭部分陸域及水域租賃契約案：亞灣遊艇開發股份有限公司持續經營遊艇相關業務，擴大投資近億元興建餐飲設施，於114年第4季起續租高雄港22號碼頭部分陸域及水域10年，未來高雄港遊艇產業將自第三船渠串聯至22號碼頭，活絡高雄港內遊艇活動及帶來觀光效益。

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區海底電纜廠房。（圖／高雄港務分公司）

7. 高雄港洲際一期海底電纜廠開幕暨A6-A碼頭啟用：華新麗華公司與丹麥海纜生產製造商NKT公司合資設立華新電纜公司，並由華新電纜公司於高雄港洲際A6-A用地18.4公頃場域投資逾130億元打造全台首座海底電纜生產廠房，創造400個以上就業機會，搭配港務公司興建長度約229公尺之A6-A重件碼頭及其後線3.9公頃新生地，將成為結合製造、運輸與裝載功能離岸風電產業核心基地，完善國產化供應鏈。

8. 高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程：

因應全球貨櫃輪大型化趨勢及 高雄港長遠發展布局，高雄港70號碼頭加深改建至水深-15.2公尺，並新增100呎軌道、繁靠設施更新；77至79號碼頭加深改建至水深-18公尺，可供2萬4 TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸。79號部份碼頭已於114年3月交付予航商，供其橋式起重機及門式起重機上岸。

9. 高雄港郵輪績效：高雄港114年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高。另麗星郵輪首次雙船同步布局高雄港母港(探索星號)及掛靠港航線(領航星號)；歌詩達郵輪深耕高雄母港市場，已連續三年以高雄港為母港營運。

10. 安平港：水岸複合觀光遊憩區於112年6月由安平星鑽股份有限公司繼受並分三期投資開發，個案環評於114年6月核備通過，目前辦理第一、二期工程交評及都審送審作業，預計118~120年分期完工，打造全臺規模最大的水岸綜合度假城。

11. 布袋港：為提升布袋商港往返澎湖旅客服務品質及提升貨運運輸效率，實施客貨分區管理，以客(東)、貨(北)碼頭做分區規劃。有海盛航運公司113年正式啟用之倉庫外，114下半年玉豐倉儲及長奕航運公司等將陸續於北碼頭後線完成全新倉庫之興建，將改善以往貨運作業區緊鄰旅客服務中心之狀況，屆時布袋商港客、貨運碼頭區位配置將重新調整，並配合港區貨車行駛路線與旅客動線分離，增加港區交通安全。

12. 馬公港：馬公港旅運設施優化計畫已於114年4月底完成旅運中心優化工程，作為國際郵輪與國內客輪的門戶，旅客服務中心此次優化整合售票、候船、通關與旅遊資訊等功能，提升通關效率亦改善以往排隊等候的問題。另也導入智慧化服務，包含電子航班資訊顯示、票務自助機、免費 Wi-Fi 及充電設備，再增設緊急應變通道，以利行動不便者也能輕鬆快速通關。

▲高雄港俯瞰圖。（圖／高雄港務分公司）

展望115年，公司表示將持續與航港產業夥伴攜手前行、共榮共好，打造永續、優質、安全效率及多元發展的港口，重點工作包括：

1. 高雄港新亞灣雙子星大樓開發案：本案用地為港務公司自有土地，基地容許開發項目含商辦、餐飲零售、會展中心、旅館及停車場等使用，已委託顧問公司評估整體開發構想、引進產業類別及後續招商條件與策略等。另考量基地周邊待開發坵塊眾多，為增加開發誘因，刻正研議不同開發方式評估結果，待完成提報內部程序再行啟動招商作業。

2. 高雄港液化天然氣接收站之卸收碼頭及外廓防波堤案：台灣中油股份有限公司為配合政府推動能源轉型政策，穩定供應國內天然氣需求用量，規劃於高雄港洲際二期辦理「洲際液化天然氣接收站投資計畫」，並於西南側海域投資興建外廓防波堤、卸收碼頭及附屬設施等商港設施，預計於115年底與高雄港務分公司完成簽訂投資興建契約，整體計畫預計於118年第三季先期供氣營運，120年全面供氣營運。

3. 港區工程：將賡續推動「高雄港第四船渠碼頭及護岸整建工程」、「高雄港洲際A6碼頭護岸及新生地填築工程」、「高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程」等工程，並新增辦理「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」、「(代辦中油公司)高雄港洲際液化天然氣接收站建港工程」、「高雄港1號碼頭旅運中心新建工程」等，以提供優質港埠作業環境。

4. 郵輪產業：高雄港旅運中心於112年3月6日正式啟用，蓬萊國際旅運中心預計於115年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，提升高雄港旅運的接待量能與服務品質。

5. 布袋港客運服務區活化招商：原東2碼頭後線貨運業者預計於114年底前完成搬遷，場地原有兩棟倉庫將招商轉型作為觀光遊憩使用，同時與北面相鄰之東一碼頭水泥圓庫活化(113年已完成招租)相互串聯並連結南面相鄰之布袋港旅客服務中心(111年已完工啟用)，將布袋商港之客運服務區範圍由原有之0.5公頃大幅增加至2.5公頃，進而帶動港區整體發展，屆時將於客運服務區引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒元素進駐，帶動水岸觀光及活絡經濟活動。

6. 澎湖港馬公港區招商案：115年預計辦理馬公港埠大樓旅館部及馬公郵輪旅運中心商業空間設施招商案，刻正整合各方意見並與業者追蹤聯繫，以整合業者投資意向。