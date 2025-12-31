2025封關日！台積電開盤跌5元至1515　台股平盤震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（31日）以28723.49點開出，指數上漲16.36點，漲幅0.06％，沿平盤震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1520元，隨後下跌5元至1515元；鴻海（2317）上漲0.5元至228.5元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）上漲0.5元來到263.5元；長榮（2603）上漲0.5元至191.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌94.87點或0.2％，收在48367.06點；標準普爾500指數下跌9.5點或0.14％，收6896.24點；那斯達克指數下跌55.27點或0.24％，收在23419.08點；費城半導體指數下跌9.17點或0.13％，收7169.1點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48367.06 ▼94.87 ▼0.2% S&P500 6896.24 ▼9.5 ▼0.14% NASDAQ 23419.08 ▼55.27 ▼0.24% 費城半導體指數 7169.1 ▼9.17 ▼0.13%

資料來源：證交所