美國生產爆貴！台積電5奈米毛利率剩8%　比台製少賺54個百分點

▲台積電美國亞利桑那州廠區。（圖／台積電提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

台積電（2330）大舉赴美投資，在亞利桑那州打造先進製程晶圓廠，被視為美國重建半導體供應鏈的重要關鍵。不過，隨著美國廠逐步進入量產階段，相關分析顯示，在美國生產先進晶片的高成本結構，5奈米產品毛利率僅8%，較台積電在台生產毛利率62%大幅縮水，對台積電毛利率形成實質壓力，也突顯出台美製造環境的結構性差異。

根據半導體研究機構 SemiAnalysis 與科技媒體《WCCFtech》的分析，台積電在美國生產晶片的單位成本明顯高於台灣，5 奈米產品的毛利率表現，與台灣本地產線相比出現大幅落差，主因集中在人力、折舊與供應鏈成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《IT之家》報導指出，在美國政府積極推動半導體供應鏈本土化的背景下，台積電、三星電子等先進製程大廠「不得不」在美國投資建廠，但這項戰略正對其盈利能力形成顯著壓力。

根據《IT之家》報導，韓國科技產業分析師Jukan在X平台上引述 SemiAnalysis 的數據顯示，台積電與三星電子在美國建廠正面臨顯著的獲利挑戰。尤其是台積電最先進的5奈米製程下，台灣生產單位毛利率約62%，美國生產單位毛利率僅剩8%，等於直接縮水54個百分點，若以跌幅來看，相當於利潤被削弱了87%。

分析指出，美國廠的成本結構與台灣存在顯著的「結構性落差」，導致獲利大失血。其中，折舊費用的大幅增加被視為最大殺手：

折舊成本： 暴增約 386%（建廠昂貴且產能規模未達平衡）

單片晶圓總成本： 高出台灣約 141%

人力與原物料： 分別增加約 100%

外媒以「房貸式支出」形容台積電在美設廠遭遇壓力，每片晶圓一出廠就背負沉重負擔，直接侵蝕了原本優渥的利潤空間。

台灣經典案例：凌晨也維修

除了冰冷的數據，人力文化差異更是難以跨越的坎。台積電創辦人張忠謀曾多次直言，美國晶圓廠「單位成本必然較高」。

WCCFtech引用張忠謀曾舉出一個經典案例：「如果設備在凌晨 1 點壞掉，在美國要等到隔天早上才修；但在台灣，凌晨2點就修好了。」

報導認為，台灣「一小時半導體生態系」的群聚效應，讓設備與工程支援能 24 小時不間斷維持高良率。相比之下，美國在供應鏈成熟度與人力調度上，短期內仍難以望其項背。

分散風險戰略任務重於獲利

儘管毛利率遭壓縮，台積電仍持續擴大美國投資至3000億美元。專家分析，這背後更多是為了地緣政治風險管理。對美國而言，在地生產能確保供應鏈韌性，避免再次發生晶片荒重創GDP的慘劇。

市場認為，美國廠雖「傷本」但其所扮演的角色更像是「戰略備援」。雖然在政策扶植下先進製程得以落地，但在可預見的未來，全球競爭力最強、毛利最高的產線，核心依然會穩坐台灣，以此維持台積電整體的獲利動能。