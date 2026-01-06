2026最佳投資　強基金點名00924、蘋果、00991A、路博邁台灣5G

財經中心／綜合報導

2026年投資環境迎來關鍵轉折，面對AI題材進入驗證期、降息時程牽動資金流向，以及牛熊循環是否改變等不確定因素，知名基金及ETF投資社群「強基金」創辦人Faith、財經主播葉芷娟、定期定額女神Yoko直指2026年不再是單純的牛市或熊市，而是高震盪的「牛熊混合年」，並點名關注00924、蘋果（Apple）、00991A、路博邁台灣5G股票基金的表現。

強基金最新一集YouTube「2026神預測大亂鬥！」剛上線，立即吸引數萬人次點閱，火熱話題從ETF配置、定期定額策略、AI實際應用與投資心理等角度，拆解投資人最關心的話題：在震盪成為常態的市場中，該如何調整策略，才能真正穿越波動、累積長期報酬。

▲（圖／基金ETF投資社群強基金）

2026「牛熊混合年」成共識：全年報酬可能普通，但過程會很刺激

Faith表示，2026年真正的風險與機會，將藏在年中劇烈震盪裡。投資人可能先看到一段上漲、情緒轉熱，接著又遭遇明顯回檔，再度反彈，「與其猜牛或熊，不如承認會是牛熊交錯的雲霄飛車。」葉芷娟也提醒，影響市場的變數不只一個：選舉不確定性、降息節奏與AI落地能否轉成獲利，都可能放大行情波動，投資人要預先把「震盪」當成基準情境。

三人關注標的一次整理（含理由與風險點）

※以下為節目對談內容整理，不構成投資建議；投資人仍須自評風險承受度。

1）2026想「定期定額一路買」：00924被點名為核心加碼選項

在「1/1買、12/31才能打開」的情境題中，葉芷娟跟Yoko明確點名00924復華S&P500成長ETF，並提到自己採取「每月定期定額」方式持續投入，理由是看好其趨勢延續與長期配置角色。Faith進一步解釋，想貼近AI時代的市場結構，可能需要把資產配置從「傳統大盤」轉向「更貼近AI時代的市場結構」，而00924被視為更貼近時代脈動的美國成長股代表配置。

2）美股主題：看好「AI應用落地」則鎖定蘋果（Apple）

談到2026年AI是否落地，葉芷娟提出一個投資構想：AI最終要「給人用」，而能把AI服務推進既有使用者生態系的公司，可能更具優勢，因此點名蘋果（Apple）作為關注的美股個股方向之一。

3）主動式ETF：想試00991A，但關鍵在「經理人」與「規模不要過大」

談到主動式ETF，三人不約而同表示期待00991A主動復華未來50ETF的表現，主動式商品本質上「吃經理人功力」，且剛起步、規模仍相對可控，操作彈性被認為較佳。葉芷娟補充，當某些主動式產品規模快速放大到數百億甚至更高時，操作限制可能變多、靈活度下降，績效也可能更貼近大盤，投資人需把「規模」納入評估。

4）台股基金：路博邁台灣5G股票基金績效被看見

在台股配置上，葉芷娟特別提到路博邁台灣5G股票基金，該基金雖非市場主流話題型產品，但自己這幾年一直有在定期定額這檔基金，實際累積下來有不錯的表現，該基金在「連續兩年打敗大盤」的台股基金排行榜中也名列其中。

2026年「不是選邊站」，而是能不能撐過震盪

在圓桌對談中，三人多次提到，若2026年真的走向「牛熊混合年」，投資人單純判斷牛市或熊市，其實意義不大。Faith指出，從年初到年底的績效表，可能看起來平淡，但中間過程會出現大幅上漲與明顯回檔交錯的情況，真正的關鍵在於投資人是否能承受這樣的波動，而不是猜對方向。

葉芷娟也提到，面對選舉變數、降息節奏與市場震盪加劇的環境，投資人應該先把「震盪」當成基本情境來看待。Yoko則在對談中強調，若採取定期定額方式，重點不在於判斷高低點，而是在市場起伏時，是否仍能維持既定投入節奏。