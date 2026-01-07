去年替代燃料船訂單499艘　克拉克森：港口綠色燃料供應明顯滯後

▲高雄港預計明年下半年開始提供LNG加注服務。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

英國著名海運諮詢機構克拉克森研究(Clarksons Research)在最新的一期報告顯示，截至2026年初，全球新造船訂單(按總噸GT計)，具備替代燃料/電池混合動力船隻比例為47%，較2025年初的50%有所回落，較2017年的11.1%明顯著提升，但是全球港口基礎設施與綠色燃料供應仍明顯滯後。

我國高雄港預計明年下半年提供LNG加注服務，甲醇加注有業者表達投資意願，但還沒有時間表。業界高階指出，台灣船東造的替代燃料船，多數還沒有以台灣為主要彎靠港計畫，且鄰近的中國大陸、新加坡等都能滿足加注需求，另外也有價格考量。

根據克拉克森數據，去年年替代燃料船交付創下新高，全年共484艘，總計3380萬GT，佔交付總量約44%。在此推動下，截至2026年初，現役船隊中具備替代燃料/電池混合動力能力的運力佔比升至9.4%2025年初7.7%，2017年2.7%)。

克拉克森預計，按當前訂單結構，約47%的現有訂單噸位為替代燃料，及未來投資節奏推算，到2030年全球船隊中替代燃料能力佔比有望超過20%。

但報告中強調，港口基礎設施與綠色燃料供應仍明顯滯後，全球具備LNG加注能力的港口為222個(另有62個規劃中)，具備岸電連接的港口為285個(另有79個規劃中，但僅有48個港口在甲醇加注方面已具備或規劃中。

在節能與減排技術應用方面，克拉克森指出，船舶節能技術(ESTs)仍是航運脫碳路徑的關鍵「確定性抓手」。截至目前，顯著ESTs已在超過14,189艘船舶上安裝，覆蓋全球船隊噸位的46%以上，相關技術包括導流管、節能球鼻艏(rubber bulbs)、Flettner旋筒、風助推進、空氣潤滑系統等。

另船隊中有50艘、現有訂單中有7艘正在測試船載碳捕集技術，現役船隊中有3940艘已配備岸電連接裝置。動力與環保裝置方面，截至2026年初，全球噸位中約37%配置節能引擎(eco engine)，預計2030年接近50%；約31%噸位配備脫硫塔(SOx scrubber)。

去年全年，全球共簽約499艘、4110萬載重噸的替代燃料船，佔全年簽約總噸的37%(2024年約44%-45%，2015年8%)。其中貨櫃船仍是替代燃料訂單主力，貨櫃船訂造中約62%的運力具備替代燃料能力。

2025年替代燃料訂單中，LNG相關訂單占替代燃料訂造噸位的80%(2024年75%)。 克拉克森將其歸因於綠色甲醇、氨等燃料在供應規模與加注基礎設施方面仍存在不確定性。

按訂單艘數統計，2025年涉及替代燃料能力的新船訂單包括LNG256艘(其中剔除LNG運輸船後為195艘)、甲醇66艘、氨5艘、LPG21艘、氫燃料9艘，另電池/混合動力171艘。

同時，在燃料選擇不確定性延續的情況下，「燃料可選性」策略升溫，2025年約20%的訂造噸位屬於「替代燃料ready」（預留/可改裝）船舶，其中散貨船、油輪與貨櫃船的「ready」佔比分別達到41%、32%與13%。