台股進入「三動」年代　凱基推首檔不配息ETF

今（2026）年甫開年，台股就強渡3萬大關，凱基投信預期，今年的台股將「三動」年代－波動、輪動、滾動，操作難度將升高，鎖定台股50強企業成長動能、首檔台股ETF不配息再投入的凱基台灣TOP 50（009816）將於1月14日10元展開募集，而台積電仍是前十大持股首選，持股權重達43%。

凱基投信投資長歐陽渭棠指出，AI是台股這次主流，按過去經驗，多頭長達10-20年，無須預測高點， AI股獲利成長性依然佳，其他的非AI族群成長性空間可達15～20％，今年不只AI上漲，而是呈現輪動格局。

凱基台灣TOP 50（009816）所追蹤指數-特選臺灣 TOP 50 指數，2007年5月以來，累積含息報酬達743%，相較同期間台灣加權指數的574%高，顯見特選臺灣 TOP 50 指數聚焦台灣50強企業，長期表現相對優於台灣加權指數。

凱基投信ETF研究團隊表示，預期美股科技巨頭陸續公布的去年第四季財報，將符合或優於市場預期，2026年的資本支出成長將來到40～50%水準，AI硬體產業持續走在成長趨勢上，AI應用也可望持續落地，Gemini 3的問世，促使AI代理人趨勢成形，並為市場帶來激勵效果。

由於台美股市連番創高，S&P 500本益比突破22倍，台股本益比也站上20倍，評價面已攀高，一點風吹草動易引發市場連鎖反應，未來面臨美國CPI數字、企業財報成績出爐、FED降息與否的連番考驗下，今年金融市場波動勢必升高。

凱基投信ETF研究團隊表示，隨著AI應用落地，有利推升企業獲利，預期2026年S&P 500 企業每股獲利有機會來到310元，2027年更有機會上看350元，在AI供應鏈扮演第一島鏈的台灣，可望持續大啖AI趨勢紅利，預期台股今年EPS將維持雙位數的22%年增長，AI產業續強之外，非AI產業也有機會谷底復甦迎來輪動表現機會。