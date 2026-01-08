台積電傳暫停3奈米新案！原因曝光　3供應鏈受關注

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電傳出暫停3奈米新案開發，對此有半導體業者認為，台積電會暫停開發主要是現在訂單太多，擴產速度無法跟上客戶需求，決定推動客戶提前規劃2奈米製程，這也讓3供應鏈廠商被市場關注。

3奈米產能滿載 新案暫緩價格上揚

台積電在先進製程領域持續維持高產能利用率，尤其3奈米技術目前幾乎處於滿載狀態。消息人士指出，台積電今年不僅調漲3奈米報價，還暫時不接受新的3奈米專案啟動。半導體業者分析，主要原因是訂單太多，現有產能根本無法消化，加上短期內擴產速度有限，導致客戶需求遠遠超過供給。

根據《工商時報》報導，業界人士指出，台積電暫停3奈米新案開發，其實也帶有策略性佈局，目的是鼓勵客戶將新產品規劃提前導入2奈米技術。據業界人士說，2奈米晶片價格雖然比N3P版本高，但並未如外界預期每片超過3萬美元。透過晶片尺寸配置和大量出貨分攤成本，處理器晶片並不是造成智慧型手機物料清單（BOM）成本暴增的主因。

2奈米製程技術突破 ALD成關鍵

業界認為，2奈米製程是台積電技術發展的關鍵轉折點，首次導入奈米片（Nanosheet）電晶體架構，不僅在效能、功耗和密度方面表現更好，製程設計也更具成本優勢。這也讓供應鏈中砂（1560）、昇陽半導體（8028）、宇川精材（7887）受到市場關注。