ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

這樣放更聰明！全新大戶Plus等級信用卡全通路切換　享國內最高 5%、國外最高 6%

▲▼永豐,大戶Plus,資產,永豐APP,換圖。（圖／業者提供）

▲30～40歲的上班族，存款慢慢累積到百萬，卻也開始思考這筆錢該怎麼用得更聰明，才兼顧生活品質與未來規劃。 （圖／永豐銀行提供）

財經中心／綜合報導

上班族存了百萬怎麼放大資產？專為成長型大戶規劃的信用卡，免切換全通路任刷賺回饋！

30、40歲的上班族看過來！手握百萬存款是打拼多年的心血，但放在傳統活存利率 0.6%少得無感，想進股市又怕心臟受不了波動？永豐銀行DAWHO數位帳戶聽到大家的心聲了！這次重磅推出的全新「大戶 Plus」等級，升級幅度簡直像是iPhone 推出Pro Max版一樣有誠意！

2026/6/30前刷卡享現金回饋活動真的很優惠，直接打破行情天花板：國內消費回饋最高5%、國外消費最高6%！對於常需要商務出差，或是正準備規劃出國的消費者來說，這張卡絕對是直覺首選。免切換、全通路適用，不用燒腦記規則，一卡在手全通路任刷，讓你的每一筆開銷都變成實質回饋，邊消費邊賺錢才是真本事，隨時絕對超有感！

100萬元怎麼放？上班族的安心配置法：活存彈性＋定存紀律＋投資起點

「大戶 Plus」厲害的地方，是它把資產變大的設計太貼心，很多人都曾有戶頭裡存了一筆錢，卻不知道該怎麼動的狀況，放在活存怕被通膨吃掉，想投資又怕一不小心選錯標的，結果錢就這樣卡在那裡動也不是、不動也不是，以新臺幣100萬元存款為例，若全部放在一般利率的活存，利率僅約0.6%；相較之下，用「30萬元活存＋70萬元投資」的方式來配置，就能讓這筆錢真的開始替你賺錢，前30萬元放在大戶Plus的優惠活存帳戶，可享1.5%的優惠活存利率。

剩下的70萬元，也不必傻傻躺在帳戶裡了，而是可以依照自己的風險偏好，自由切換成定存或投資，從「一筆錢」升級成「一張人生藍圖」，對於心裡早就想的「3年後要有買房頭期款、5年後想有一筆創業基金、10年後不想為退休發愁」的上班族來說，永豐DAWHO提供優惠的外幣定存、美股、債券、ETF或基金定期定額投資功能，可將70萬靈活配置，靠著時間慢慢把現在的存款，滾成未來更有底氣的人生資本。

※本內容僅供理財資訊分享，非屬投資建議。投資一定有風險，基金及 ETF 投資非屬存款保險保障範圍，過去績效不代表未來表現，投資前應詳閱公開說明書並審慎評估自身風險承受能力。

▲▼永豐,大戶Plus,資產,永豐APP,新圖。（圖／業者提供）

▲DAWHO本次「資產配置+消費優化」的雙重升級，完全命中現代上班族群追求生活品質、同時不忘理財的需求。 （圖／永豐銀行提供）

搭配DAWHO現金回饋信用卡，全通路免切換，消費同步賺回饋

同時，選擇消費的信用卡也很重要！從午餐外送、下班小酌，到週末看電影、訂飯店、買機票等各種生活開銷，每個月都是不小的支出，如果消費沒有回饋真的超心痛。而「大戶 Plus」最亮眼的地方，就在於它結合DAWHO現金回饋信用卡的「免切換、全通路一般消費任刷享回饋」設計，完全是為「公事繁忙、不想分心研究的上班族」量身打造，國內消費直接從最高回饋3.5%一路跳升到最高回饋5%，國外消費更是從最高回饋4.5%衝到最高回饋6%，每一次刷卡都像在幫自己偷偷加薪。

▲▼永豐,大戶Plus,資產,永豐APP,新圖。（圖／業者提供）

▲從日常聚餐、娛樂消費到國內外旅遊刷卡，大戶Plus以國內最高5%、國外最高6%之高回饋，讓每一筆生活開銷都享現金回饋。

更棒的是，這個優惠全通路適用、完全不用切換，也不用記一堆複雜的回饋條件，如果你每月消費2.5萬元，光是回饋最高就能拿新臺幣1,500元，今（2026）年1～6月首次登入DAWHO APP並完成指定任務，還能再享最高新臺幣350元回饋，無論是週末和朋友聚餐唱歌、網購血拼、訂機票飯店，還是出國大買特買，每一筆消費都在幫你創造額外價值，這就是真正的「錢錢放大術」!

【立即申辦】活動網址►https://dawho.tw/hot/2026dawhoplus/
*以上享「NT$1,500」及「NT$350」回饋之活動辦法及期間請詳見DAWHO官網說明

這種「資產配置+消費優化」的雙重升級，完全命中現代上班族群追求生活品質、同時不忘理財的需求。這套「可攻可守」整合型配置方式無須每天精打細算，就能透過一站式平台完成從儲蓄、投資到消費的完整理財規劃，現在就升級大戶Plus，讓每一分錢都發揮最大效益，為下一階段的人生目標穩健前進。

謹慎理財 信用至上
循環信用利率 5%~15% (基準日 2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額 X3.5%+指定金額(100 元新臺幣/3.5 美元/350 日圓/3 歐元)，其他費用請上永豐銀行網站查詢。
投資一定有風險，投資理財有賺有賠，投資人應詳閱各商品警語及交易須知。其他詳情請上永豐銀行網站查詢。

關鍵字： 永豐大戶Plus資產永豐APP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

推薦閱讀

從心守護資產安全！永豐銀行推打詐利器　從服務端建立安全防護網

從心守護資產安全！永豐銀行推打詐利器　從服務端建立安全防護網

詐騙集團比你想得更專業，分工細膩、還懂心理操作，詐團通常不會一開始就要求大額匯款，而是以「一步一步的試探」引誘民眾先嘗到甜頭，再逐漸卸下戒心，等到警覺下降後，才會誘導受害者「一口氣投入所有資金」，最終釀成難以挽回的損失，永豐銀行作為金融第一線的守門員，利用科技升級防詐工具把關。

2025-11-27 11:43
記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

2026-02-10 11:12
記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

美國科技股反彈，帶動今（10）日半導體族群攻勢，旺宏（2337）連續兩天攀高，最高來到95.3元，開盤交易一個半小時，成交量來到18萬多張，居上市成交量最大個股，華邦電（2344）、力積電（6770）股價相關翻黑分居上市第二、三大成交量個股，威剛（3260）、群聯（8299）等指數震盪翻黑。

2026-02-10 10:44
獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

民眾Y小姐在「Threads」上分享近期家人到合庫某分行領錢的不愉快經驗，指媽媽幫重病姊姊領醫藥費遭到行員刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，對身心煎熬的家屬二次打擊，Y小姐說：「銀行規定是什麼我們都願意配合」、「行員應該引導民眾如何辦理(這種事)，而不是『建議』顧客讓存款變成遺產。」合庫銀則表示行員溝通未能妥適，深感抱歉，將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

2026-02-10 10:30
上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

農曆春節假期即將到來，不少人選在過年前到銀行提領存款，上海商銀今（10）日上午發生系統故障，全台76家分行臨櫃台、外幣皆無法存提、269台ATM也都領不到錢，急得跳腳。

2026-02-10 10:21
快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

台股今（10）日蛇年封關倒數第2天持續趕進度，開盤13分鐘加權指數大漲633.91點，最高來到33038.53點，台積電（2330）漲60元或3.31%至1875元，成交量逾1.31萬張。

2026-02-10 09:16
台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以32439.71點開出，指數上漲35.09點，漲幅0.11％。隨後在台積電（2330）刷1850元新天價下，指數大漲449.64點至32854.26點。

2026-02-10 09:03
著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

全球規模最大且歷史悠久的英國船舶經紀商Howe Robinson，在最新展望中明確指出，隨著市場焦點回歸供需基本面，海岬型船憑藉低船隊增長+穩健噸海裡需求的雙重優勢，預計今年將跑贏其他散貨船板塊。對此國內擁有三型散裝船的裕民航運(2606)高階，表示認同該機構看法。

2026-02-10 07:00
買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

買了AI卻沒人用？　專家揭企業導入卡關主因

AI 與一般軟體最大的不同是，他是一種會介入決策、影響流程、改變分工方式的新型能力，就如同2000年的網路浪潮，很大程度地改變企業乃至於個人的工作模式與流程，這意味著企業若只停留在「買了、試了、展示過了」的階段，導入過程往往很快就會卡關。

2026-02-09 21:36
萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

萬海航運於今(9)日公告1月合併營收為新台幣125.38億元，月增3.8%，年減14.55%。公司指出2月因中國年與齋戒月貨運需求趨緩，預期自3月起隨著各產業陸續開工、產能回升，整體貨量可望明顯回升。

2026-02-09 18:54

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

穎崴豪撒8億年終獎金！員工最高領50個月

科技股反彈！甲骨文飆近10%　標普那指再收高

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

記憶體3檔帶量攻！旺宏亮燈　力積電、華邦電漲半根

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大

00929配息連升、績效衝前段班

聯發科衝AI！　急調千名工程師

著名船舶經紀商明確表示　今年海岬型船將跑贏其他散裝船

威力彩頭獎11.5億拚今晚開出　最熱門「24號」擁330次滾出紀錄

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

00924連兩年績效稱霸美股市值型ETF

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

「我不會殺你們」五股超商搶匪得手2.8萬　還債竟遭拒無奈投案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366