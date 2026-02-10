這樣放更聰明！全新大戶Plus等級信用卡全通路切換　享國內最高 5%、國外最高 6%

▲30～40歲的上班族，存款慢慢累積到百萬，卻也開始思考這筆錢該怎麼用得更聰明，才兼顧生活品質與未來規劃。 （圖／永豐銀行提供）

上班族存了百萬怎麼放大資產？專為成長型大戶規劃的信用卡，免切換全通路任刷賺回饋！

30、40歲的上班族看過來！手握百萬存款是打拼多年的心血，但放在傳統活存利率 0.6%少得無感，想進股市又怕心臟受不了波動？永豐銀行DAWHO數位帳戶聽到大家的心聲了！這次重磅推出的全新「大戶 Plus」等級，升級幅度簡直像是iPhone 推出Pro Max版一樣有誠意！

2026/6/30前刷卡享現金回饋活動真的很優惠，直接打破行情天花板：國內消費回饋最高5%、國外消費最高6%！對於常需要商務出差，或是正準備規劃出國的消費者來說，這張卡絕對是直覺首選。免切換、全通路適用，不用燒腦記規則，一卡在手全通路任刷，讓你的每一筆開銷都變成實質回饋，邊消費邊賺錢才是真本事，隨時絕對超有感！

100萬元怎麼放？上班族的安心配置法：活存彈性＋定存紀律＋投資起點

「大戶 Plus」厲害的地方，是它把資產變大的設計太貼心，很多人都曾有戶頭裡存了一筆錢，卻不知道該怎麼動的狀況，放在活存怕被通膨吃掉，想投資又怕一不小心選錯標的，結果錢就這樣卡在那裡動也不是、不動也不是，以新臺幣100萬元存款為例，若全部放在一般利率的活存，利率僅約0.6%；相較之下，用「30萬元活存＋70萬元投資」的方式來配置，就能讓這筆錢真的開始替你賺錢，前30萬元放在大戶Plus的優惠活存帳戶，可享1.5%的優惠活存利率。

剩下的70萬元，也不必傻傻躺在帳戶裡了，而是可以依照自己的風險偏好，自由切換成定存或投資，從「一筆錢」升級成「一張人生藍圖」，對於心裡早就想的「3年後要有買房頭期款、5年後想有一筆創業基金、10年後不想為退休發愁」的上班族來說，永豐DAWHO提供優惠的外幣定存、美股、債券、ETF或基金定期定額投資功能，可將70萬靈活配置，靠著時間慢慢把現在的存款，滾成未來更有底氣的人生資本。



※本內容僅供理財資訊分享，非屬投資建議。投資一定有風險，基金及 ETF 投資非屬存款保險保障範圍，過去績效不代表未來表現，投資前應詳閱公開說明書並審慎評估自身風險承受能力。

▲DAWHO本次「資產配置+消費優化」的雙重升級，完全命中現代上班族群追求生活品質、同時不忘理財的需求。 （圖／永豐銀行提供）

搭配DAWHO現金回饋信用卡，全通路免切換，消費同步賺回饋

同時，選擇消費的信用卡也很重要！從午餐外送、下班小酌，到週末看電影、訂飯店、買機票等各種生活開銷，每個月都是不小的支出，如果消費沒有回饋真的超心痛。而「大戶 Plus」最亮眼的地方，就在於它結合DAWHO現金回饋信用卡的「免切換、全通路一般消費任刷享回饋」設計，完全是為「公事繁忙、不想分心研究的上班族」量身打造，國內消費直接從最高回饋3.5%一路跳升到最高回饋5%，國外消費更是從最高回饋4.5%衝到最高回饋6%，每一次刷卡都像在幫自己偷偷加薪。

▲從日常聚餐、娛樂消費到國內外旅遊刷卡，大戶Plus以國內最高5%、國外最高6%之高回饋，讓每一筆生活開銷都享現金回饋。

更棒的是，這個優惠全通路適用、完全不用切換，也不用記一堆複雜的回饋條件，如果你每月消費2.5萬元，光是回饋最高就能拿新臺幣1,500元，今（2026）年1～6月首次登入DAWHO APP並完成指定任務，還能再享最高新臺幣350元回饋，無論是週末和朋友聚餐唱歌、網購血拼、訂機票飯店，還是出國大買特買，每一筆消費都在幫你創造額外價值，這就是真正的「錢錢放大術」!

*以上享「NT$1,500」及「NT$350」回饋之活動辦法及期間請詳見DAWHO官網說明

這種「資產配置+消費優化」的雙重升級，完全命中現代上班族群追求生活品質、同時不忘理財的需求。這套「可攻可守」整合型配置方式無須每天精打細算，就能透過一站式平台完成從儲蓄、投資到消費的完整理財規劃，現在就升級大戶Plus，讓每一分錢都發揮最大效益，為下一階段的人生目標穩健前進。

謹慎理財 信用至上

循環信用利率 5%~15% (基準日 2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額 X3.5%+指定金額(100 元新臺幣/3.5 美元/350 日圓/3 歐元)，其他費用請上永豐銀行網站查詢。

投資一定有風險，投資理財有賺有賠，投資人應詳閱各商品警語及交易須知。其他詳情請上永豐銀行網站查詢。

