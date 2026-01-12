0050正2甜甜價在路上！拆分投票中再刷天價　1／26投票截止

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股氣勢如虹，今(12)日加權股價指數上漲逾278點盤中再創新高，元大台灣50正2 (00631L)再刷股價新高至407.9元，累積掛牌以來漲幅超過1900%。法人提醒，目前00631L分割正在投票，需要超過一半股數投下同意票才會分割，不會自動進行，持有00631L的投資人於26日前透過券商APP投票，只有1股也有投票資格。

00631L在大盤多頭時極具優勢，今年以來台股表現亮眼，00631L僅7個工作天即上漲11.89%，表現大幅優於台股大盤的5.5%。正因為00631L放大投資效果驚人，成立短短11年期間，股價便從20元直飆現在的400多元。

近期為使00631L從目前的400元價位，回到接近發行價的20元以降低投資門檻，00631L已於1/7啟動分割投票，一旦分割完成，將會有價格重回發行價20元附近，操作整張的門檻大幅降低優勢，有利投資人進行交易。

法人也呼籲，00631L分割不會自己好，因涉及投資人權益，投信公司無法直接進行分割，需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過，持有00631L的投資人可積極參與投票。

