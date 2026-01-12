台塑四寶去年合計勉力賺進3.39億元　台塑化EPS 1.04元表現最佳

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台塑四寶去（2025）年獲利出爐，台塑化（6505）挾著外銷油品、原油兩者價差持穩，加上煉油產能利用率回升，全年結稅後淨利99.41億元，每股稅後盈餘（EPS）1.04元，居四家公司之首，南亞（1303）EPS 0.57元，而台塑（1301）、台化（1326）兩家公司均處於虧損，EPS分別為-1.58元、-0.94元，合計四家公司去年全年賺進3.39億元。
台塑化去年本業獲利較前年增加，主要係外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制之吸收金額減少，且產能利用率回升到82.8%，比前年同期增加7.4%，產品銷量上升帶動營利增加所致，但烯烴事業虧損比前年同期增加，全年稅後淨利99.4億元，年增率66.48%，EPS 1.04元。
南亞受惠電子材料表現佳，加上台塑化、南電（8046）、南亞科（2408）等轉投資收益挹注，去年第四季稅後淨利49.1億元，季增50.9%，全年稅後淨利45.1億元，年成長35%，EPS 0.57元。
台化去年下半年透過精實生產、調整產銷組合，以及有效地降低庫存減少跌價損失，第四季本業獲利有所改善，加上轉投資台塑化挹注，單季稅後淨利1382萬元，全年稅後虧損54億8,812萬元，EPS- 0.94元。
到中國經濟復甦不如預期、美國實施對等關稅，以及新增產能持續開出影響價格，台塑去年第四季稅後虧損28.7億元，去年全年稅後虧損100.5億元，比前年虧損增加88.22億元，EPS -1.58元。
