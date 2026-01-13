2025稅收短徵505億元！　財政部點名4項目未達標金額落差最大

▲財政部外觀。（圖／資料照片）

財政部今（13）日公布2025年全年度稅收實徵淨額為3兆7515億元，雖然達成預算數的98.7%，但與年度預算目標相比仍短少505億元。財政部點名包括營所稅、營業稅、貨物稅與土地增值稅4項主要稅目，為實際稅收與預算落差最大的來源。

單就12月數據來看，2025年12月稅收為1702億元，較2024年同月減少204億元，年減幅達10.7%。累計全年較2024年也減少104億元，年減0.3%。財政部表示，目前統計為初步數據，尚未納入2026年1月1日至15日整理期間入帳的稅款，最終數據仍待更新。

營所稅、營業稅短收共逾650億元

稅收未達標的項目中，以營所稅短收最多，達362億元，其次為營業稅減少288億元，貨物稅與土地增值稅分別短收270億元與177億元，成為整體短徵的主因。

就2025年達成率來看，土地增值稅僅達79%、貨物稅與特種貨物及勞務稅（特銷稅）各為84%、營業稅95%、關稅與菸酒稅96%、營所稅則為97%，均未達標。

證交稅、遺產稅超徵成亮點

雖整體稅收未達預算，但部分稅目仍繳出亮眼成績單。以遺產稅達成率177%最高，其次為贈與稅145%、印花稅135%、期交稅128%與娛樂稅125%。其中證交稅超收234億元、遺產稅多收191億元、房屋稅及贈與稅分別增加85億元與75億元，成為超徵主力。