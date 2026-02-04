通勤族必備「行車保護傘」！保誠人壽跨界創新服務　2/28前完成訂閱投保最高享8次抽獎機會

▲保誠人壽攜手55688台灣大車隊推出「行車保護傘」，乘客透過APP即可隨時啟動單次乘車保障。（圖／保誠人壽提供，下同）

生活中心／綜合報導

每天搭乘計程車或多元計程車通勤、趕開會的你，是不是也曾想過，要是上下車過程能多點保障該有多好？保誠人壽了解消費者的需求，特別攜手55688台灣大車隊，推出創新的「行車保護傘」意外傷害保險訂閱服務。這項服務最吸引人的地方就是門檻非常親民，現在開啟55688 APP訂閱投保，每趟平均保險費只要1元，就能換到單趟高達百萬的人身意外保障。不管是趕著去尾牙、過年返鄉還是開工跑客戶，只要微小花費，就能讓安心感顯著提升，是為小資族量身打造的超值選擇。

APP一鍵訂閱投保超直覺！「一站式」乘車隨身險便利又貼心

最棒的是，保險投保不再程序繁瑣，這次保誠人壽打破傳統框架，直接將保障功能整合進55688 APP中。這項業界首創訂閱式投保，主打「一次訂閱、一秒啟動、一鍵查詢」，消費者只要在55688 APP內完成一次性訂閱投保並通過身分驗證，保單即刻生效；往後每趟使用55688 APP叫車時，都能自行勾選是否啟動保障，讓保險真正貼合實際的移動需求。

▲圖為「行車保護傘」註冊10步驟，用戶在訂閱後，每次叫車都能自行勾選啟動「行車保護傘」。

而且流程設計非常直覺，保險費會與車資整合支付，不需額外跳轉頁面，讓人方便一站式掌握所有保障紀錄。保障內容也相當紮實，範圍涵蓋從「乘車地點開啟車門上車」直到「抵達目的地開啟車門下車」的全過程，全程都在保護傘下。此外，親民的保險費同樣享有完善保障，給付項目包含個人意外傷害身故或喪葬費用、失能、住院手術定額、住院日額、加護病房或燒燙傷病房日額、住院慰問金以及骨折未住院等7大給付項目，將保誠人壽「誠心相待 一路相伴」的品牌主張具體延伸至日常場景。

▲乘客只要打開55688 APP就能訂閱保誠人壽「行車保護傘」，每趟自由啟動，彈性方便又安心。（圖／截自55688 APP）

2/28前早鳥限定！完成訂閱即領40元搭車金，限量好康先搶先贏

不僅有完善的保障，現在加入活動就能享有專屬回饋。即日起至2026/02/28前，只要成功透過55688 APP完成訂閱「保誠人壽行車保護傘意外傷害保險」，即可領取55688會員專屬的搭車金40元一張，十分實惠的通勤回饋，限量2,500份，55688台灣大車隊將依訂閱投保完成順序發放，送完為止。

需要注意的是，這項早鳥贈送的搭車金將於2026/03/11前匯入55688的APP帳戶，且需在匯入後30天內使用完畢，逾期將自動失效，此項優惠特別設定在2月底截止，就是希望民眾及早透過55688的APP開啟服務，讓開工起的通勤就能享有這份貼心的加碼福利，現在就拿起手機檢查APP，輕鬆預約一份移動中的安心。

沒中獎還能繼續抽！iPhone17Pro、AirPods大獎最高享8次中獎機會

除了早鳥搭車金，還有驚喜大獎等你拿。即日起至2026/05/11止，只要完成訂閱投保並於活動期間內「啟動保障1次」，即可參加55688台灣大車隊所舉辦的雙週抽獎，獎項總數超過300個。獎項清單非常優渥，包含備受期待的iPhone17Pro 256MB、AirPods 4（含主動降噪款）、三星Galaxy S25 Ultra 256MB旗艦機，以及面額最高達36,500元的搭車金與宜睿電子票券。

活動採取「雙週抽、沒中繼續抽」機制，從2026/01/27開始進行第一梯次抽獎，一路持續到2026/05/12最後一梯次。越早加入並啟動保障，能參加的抽獎梯次就越多，最高可享有8次抽獎機會，還在等什麼？現在就開啟55688 APP訂閱投保行車保護傘並分享給親友，為自己爭取抽中旗艦新機的機會。

新春通勤享保障，點擊下載立即啟動守護！

想要享受「平均1元、百萬保障」的貼心服務嗎？現在就點擊下方連結下載55688 APP，完成「行車保護傘」訂閱投保，讓您的每一趟出發都多一份專業守護。不僅能領取限量早鳥搭車金，更有機會將iPhone17Pro等各項旗艦豪禮帶回家，為您的新年度通勤生活加滿好運！

立即點擊下載55688 APP，領取專屬乘車保障！